La lista completa de estrenos de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus para noviembre 2021

Son varios los títulos de series y películas que hacen su arribo a las plataformas de streaming líderes en entretenimiento este mes de noviembre, como lo son Netflix, Prime Video y HBO Max. Para que no te pierdas ninguna de ellas, te compartimos la lista completa de estas historias que te pondrán a reír, llorar y hasta levantarte de tu asiento, ¡que las disfrutes!

Estas son las historias que llegan a Netflix en noviembre

Desde el exitoso lanzamiento de la serie coreana “Squid Game” en Netflix, el gigante del entretenimiento se la ha puesto difícil para superar sus propios récords. Sin embargo, se espera que el próximo mes de noviembre también se disparen las vistas de la plataforma por el estreno de la tercera temporada de la aclamada serie “Narcos”, que llegará a las pantallas el 5 de noviembre.

Además, al catálogo de dicha plataforma se unirán un gran número de historias que prometen regalar ratos de diversión y suspenso a los usuarios, aquí te los compartimos:

Series:

•’Bajo Cubierta: En el Mediterráneo’ T3 (01/11)

•’Ridley Jones’ T2 (02/11)

•’The Good Doctor’ T4 (03/11)

•’Narcos México’ T3 (05/11)

•’Club Estambul’ (05/11)

•’Big Mouth’ T5 (05/11)

•’Gloria’ (05/11)

•’El asesino improbable’ (05/11)

•’Arcane: League of Legends’ (07/11)

•’Swap Shop: Mercadillo radiofónico’ (09/11)

•’A Storybots Space Adventure’ (09/11)

•’Gentefied’ T2 (10/11)

•’Amor con fianza’ (11/11)

•’The Blacklist’ T8 (14/11)

•’Mentiras’ (15/11)

•’Archer’ T11 (15/11)

•’Superstore’, T1-5 (15/11)

•’StoryBots: Laugh, Learn, Sing’ (16/11)

•’Flow navideño’ (17/11)

•’Las Kardashian’ (17/11)

•’Tiger King 2′ (17/11)

•’Cortar por la línea de puntos’ (17/11)

•’Perros espaciales’ (18/11)

•’Love Me Instead’ (19/11)

•’Cowboy Bebop’ (19/11)

•’La mente, en pocas palabras’ T2 (19/11)

•’Rumbo al infierno’ (19/11)

•’New World’ (20/11)

•’Operación Éxtasis’ T3 (21/11)

•’Masters del Universo: Revelación. Parte 2′ (23/11)

•’Waffles + Mochi’s Holiday Feast’ (23/11)

•’Sunset, la milla de oro’ T4 (24/11)

•’Una historia muy real’ (24/11)

•’Edens Zero’ (24/11)

•’F is for Family’ T5 (25/11)

•’Super Crooks’ (25/11)

•’Llegar a ser Dios en Florida’ (25/11)

•’Light The Night’ (26/11)

•’School of Chocolate’ (26/11)

•’Elves’ (28/11)

Películas:

•’Una rubia muy legal (01/11)

•’Una rubia muy legal 2′ (01/11)

•’Mi vida con John F. Donovan’ (01/11)

•’Saawariya’ (01/11)

•’La familia Claus’ (01/11)

•’Y después, sin parar, hasta el final’ (03/11)

•’Baxter’ (03/11)

•’Angels One Five’ (03/11)

•’Baby Blood’ (03/11)

•’Hour of Glory’ (03/11)

•’Más dura será la caída’ (03/11)

•’Hijas únicas’ (03/11)

•’They Came from Beyond the Space’ (03/11)

•’Mala fe’ (03/11)

•’A Run for Your Money’ (03/11)

•’Sitcom’ (03/11)

•’Mafioso’ (03/11)

•’Ondas mortales’ (03/11)

•’La extraña prisión de Huntleigh’ (03/11)

•’Ce Soir Je Dors chez Toi’ (03/11)

•’On the buses’ (03/11)

•’Holiday on the buses’ (03/11)

•’Mutiny on the buses’ (03/11)

•’Family Life’ (03/11)

•’Amina, la reina guerrera’ (04/11)

•’Qué duro es el amor’ (05/11)

•’Meenakshi Sundareshwar’ (05/11)

•’No todos pudimos madurar’ (05/11)

•’Max’ (05/11)

•’Héctor’ (05/11)

•’El amor es un templo’ (05/11)

•’So Wa Wai: Del anonimato al podio’ (05/11)

•’Yara’ (05/11)

•’Zero to Zero’ (05/11)

•’Un padre por Navidad’ (07/11)

•’Bad Boys for Life’ (08/11)

•’La maldición’ (08/11)

•’Passing’ (10/11)

•’Claroscuro’ (10/11)

•’El chico que salvó la Navidad’ (11/11)

•’7 Prisoners’ (11/11)

•’Alerta roja’ (12/11)

•’Si yo fuera rico’ (15/11)

•’Johnny Test: Misión Pastel de Carne’ (16/11)

•’Un romance muy peligroso’ (16/11)

•’Requetecambio de princesa’ (18/11)

•’Dhamaka’ (18/11)

•’Lead Me Home’ (18/11)

•’Las leyes de la frontera’ (19/11)

•’La familia Addams’ (19/11)

•’¡Nos hemos extinguido!’ (19/11)

•’Tick, tick… boom’ (19/11)

•’Outlaws’ (22/11)

•’Bruised’ (24/11)

•’Robin Robin’ (24/11)

•’A Castle for Christmas’ (26/11)

•’Green Snake’ (26/11)

•’Ricos y mimados’ (26/11)

Estas son las historias que llegan a HBO Max en noviembre

Por su parte, la plataforma HBO Max presenta una sólida propuesta de contenidos que llegan a sus pantallas, y como ya es costumbre, presentará capítulos semanales de sus aclamadas series. ¡Checa la lista completa!

•’Dune’ (Estreno – 1/11)

•’Doom Patrol’. Capítulo 9. Tercera temporada (Estreno – 4/11)

•’Aquaman: King of Atlantis’. Capítulo 4 (Estreno – 4/11)

•’Gossip Girl’. Capítulo 8. (Estreno – 4/11)

•’Batwoman’. Capítulo 3. Tercera temporada. (Estreno – 4/11)

•’Succession’. Capítulo 5. Tercera temporada. (Estreno – 14/11)

•’Insecure’. Capítulo 4. Quinta temporada. (Estreno – 14/11) .

•’Paraíso’. Capítulo 5. (Estreno – 14/11)

•’The Sex Lives Of College Girls’. (Estreno – 18/11)

•’Gossip Girl’. Capítulo 9. (Estreno – 18/11)

•’Batwoman’. Capítulo 4. Tercera temporada. (Estreno – 18/11)

•’Aquaman: King of Atlantis’. Capítulo 5. (Estreno – 18/11)

•’Succession’. Capítulo 6. Tercera temporada. (Estreno – 21/11)

•’Insecure’. Capítulo 5. Quinta temporada. (Estreno – 21/11)

•’Paraíso’. Capítulo 6. (Estreno – 21/11)

•’The Sex Lives Of College Girls’. Capítulo 3, 4 y 5. (Estreno – 25/11)

•’Aquaman: King of Atlantis’. Capítulo 6. (Estreno – 25/11)

•’Gossip Girl’. Capítulo 10. (Estreno – 25/11)

•’Succession’. Capítulo 7. Tercera temporada. (Estreno – 28/11)

•’Insecure’. Capítulo 6. Quinta temporada. (Estreno – 28/11)

Estas son las historias que llegan a Prime Video en noviembre

A diferencia de su competencia, Prime Video ha optado por una selección de contenido equilibrado entre producciones originales y blockbusters globales, por lo que no te sorprenderá reconocer algunos de los títulos de la siguiente lista. ¡Aprovecha a verlos todos.

Series:

•’The Good Doctor’ (Temporada 4 – 3/11)’Historias para no dormir’ (Estreno – 5/11)

•’El Principito es Omar Montes’ (Estreno – 12/11)

•’Pau Gasol: Lo importante es el viaje’ (Estreno – 12/11)

•’S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson’ (Temporada 4 – 12/11)

•’The Blacklist’ (Temporada 8 – 12/11)

•’La rueda del tiempo’ (Estreno – 19/11)

•’Everybody Loves Natti’ (Estreno – 19/11)

•’Hanna’ (Temporada 3 – 24/11)

Películas:

•”Quédate en casa” (1/11)”A Man Named Scott” (5/11)

•”Always Jane” (12/11)

•”The Nest” (15/11)

•”Selección española de fútbol. La fuerza del grupo” (19/11)

•”Anni da Cane” (26/11)

•”Descarrilados” (26/11)

