Adamari López usa vestido transparente a lo JLO y el público le pregunta: ¿Y el trasero pa’ cuándo?

En medio de más rumores y dimes y diretes en torno a su ex Toni Costa, su supuesta nueva novia y cómo Adamari López reaccionó a eso, La Chaparrita de Hoy Día no ha parado de divertirse desde la semana en el show de Telemundo. Hasta le propusieron matrimonio siendo Jennifer Lopez, cuando Adamari López se vistió con unos shortcitos muy cortos y bailó muy sexy al mejor estilo de La Diva del Bronx. Después, muy quitada de la pena, Adamari usó un vestido transparente con pedrería al mejor estilo JLO también, pero el público que ya conocen lo implacable que es a veces le preguntó: “¿Y el trasero pa’ cuándo?

Obviamente a Adamari López no le importa este tipo de comentarios, mucho menos cuando ha recibido peores en los últimos meses desde que anunció su separación del bailarín español Toni Costa. Su acelerada pérdida de peso ha hecho que Adamari López pueda presumir su nueva figura con atuendos que nunca antes había usado. Como es el caso de un vestido transparente con detalles color nude y mucho brillo, tal como los que usa la famosa JLO, pero el público le señaló a Adamari López que no tenía el mismo voluptuoso trasero de la niuyorkina y, de manera muy jocosa y haciendo una parodia de una de las canciones más famosas de Jennifer Lopez “Y El Anillo Pa’ Cuándo”, los seguidores de Hoy Día increparon a Adamari con: “¿Y el trasero pa’ cuándo?”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)