Con ajustados minishorts, Livia Brito se muestra ejercitando sus glúteos

Livia Brito tiene uno de los cuerpos más esculturales entre las actrices de telenovelas, y lo ha logrado gracias a su disciplina en el ejercicio. Así lo demostró en un video que publicó en sus historias de Instagram, en el que aparece usando unos ajustados minishorts negros mientras hace una rutina para glúteos.

En sus redes sociales la bella actriz cubana también presumió el disfraz que usó para ir a una fiesta de Halloween; ella asumió el rol de una sexy Caperucita Roja, con un minivestido, botas altas y medias de red. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El 29 de octubre se transmitió en México el último capítulo de la exitosa telenovela “La desalmada”, estelarizada por Livia, quien se dijo sorprendida por el rating que alcanzó, y ante tales resultados, ella no descarta la posibilidad de que haya una segunda parte: “Grabamos dos finales. Ya se hizo un estudio con el público, pero no sé si va a haber segunda temporada o no…hasta el 2023”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

