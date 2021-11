Ninel Conde recibe un tratamiento en sus glúteos y muestra su tonificada minicintura al usar sólo unas toallas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde continúa con su gira, y aprovechó el fin de semana para acudir a un spa en el que le dieron varios tratamientos de belleza, uno aplicado en sus glúteos, lo cual compartió en su cuenta de Instagram. Al final de las sesiones presumió también los resultados en su tonificada cintura, grabándose mientras usaba dos pequeñas toallas.

El bombón asesino también compartió con sus fans un clip en el que aparece antes de una de sus presentaciones, mostrando su transformación y su espectacular escote; todo lo acompañó con el mensaje “Knock knock… ¿Adivinan quién es? 😅❤️ Cada vez que me arreglo para un show, no puedo dejar de sentirme tan poderosa como Alma Rey, y este video representa la transformación”. 🤩😂 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

A lo largo de este año Ninel Conde ha lucido varios peinados, y también publicó una serie de fotografías que muestran sus cambios de look, que siempre encantan a sus seguidores: ” He pasado por muchas etapas a lo largo de mi vida, y qué divertido que pueda recordarlas por mi cabello. 🤭😂 Ayúdenme a decidir… ¿Qué peinado les gusta más?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

