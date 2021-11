Conoce la casa en medio de la selva de Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nerea Godínez, quien era la prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, tiene, junto a su familia, una muy linda casa en medio de la selva, tal y como ella misma lo ha presumido en repetidas ocasiones.

Su hogar de descanso se ubica en la ciudad de Bacalar, en el estado mexicano de Quintana Roo, sitio que es famoso por su ‘Laguna de los Siete Colores’.

El inmueble, que es de un solo piso y cuenta con techos de lámina, fue construido por la propia Nerea y por sus seres queridos de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades.

“Un sueño se vuelve realidad”, escribió Nerea, el 20 de agosto de 2020, en una fotogalería que la muestra frente a su casa en obra negra.

La propiedad, que está rodeada de hermosos y grandes árboles, es amigable con el medio ambiente y cuenta con lo mínimo indispensable para tener un descanso placentero tras una ardua jornada.

Por lo visto en su house tour, la casa goza de cocina, de comedor, de sala, de dos recámaras y de baño, por lo que Nerea no tiene su propia habitación, sino que le tocó compartirla con su hermano.

“Ahora aquí el interior de nuestra casa, faltó el baño, pero también quedó increíble… impresionante lo que se ha hecho en tan poco tiempo .. y solo es el inicio”, escribió Nerea en la descripción de su house tour. View this post on Instagram A post shared by Nerea Godínez (@nerea.gogo)

La vivienda es autosustentable, al estar dotada de paneles solares, de su propio pozo y de electrodomésticos que funcionan a base de gas butano, lo que la convierte en amigable con el medio ambiente, incluso ella y su familia organizan jornadas de reciclaje para reducir al máximo la generación de residuos. View this post on Instagram A post shared by Nerea Godínez (@nerea.gogo)

