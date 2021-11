Rosalía se luce en bikini en el avance de su nuevo videoclip “Moto mami” y anuncia su álbum para 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bastaron tan sólo 15 segundos para que los fans de Rosalía alrededor del mundo se emocionaran al máximo, pues la cantante publicó en sus redes sociales un avance del videoclip de su nuevo sencillo “Moto mami”, cuyo título podría ser también el de su esperado álbum, que se estrenará en 2022.

En el clip, la española luce su escultural figura en un bikini metálico, además de aparecer con el cuerpo lleno de brillantina y un ajustadísimo vestido lleno de aberturas. A menos de una hora de ser publicado, el avance ya rebasaba el millón y medio de reproducciones en Instagram.

Apenas ayer Rosalía compartió una serie de fotografías en las que aparece muy sensual junto a la piscina, usando un trikini de color amarillo de la línea de Kylie Jenner, junto con otras imágenes de su viaje a México, donde se ha divertido mucho en cantinas y acompañada de mariachis. Y al parecer, ahora sí presentará su nueva colección de temas inéditos, comenzando con un espectacular video cuya fecha de estreno aún no ha sido revelada. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) View this post on Instagram A post shared by Rosalía News (@rosaliavtnews)

