En coloridos leggings, Ninel Conde se toma una sexy selfie desde el gimnasio

Ninel Conde acude al gimnasio diariamente, y ahora compartió en su cuenta de Instagram una selfie que la muestra después de una rutina de ejercicios. Sin embargo, en el mensaje que escribió junto a la imagen confiesa que hay veces que no se siente con mucha energía: “¿Les cuento un secreto? Como a cualquiera, hay días que me da pereza entrenar; como hoy que amanecí muy melancólica y bajoneada… ¡Es normal! Somos humanos y se vale 😅”.

El bombón asesino también compartió un video en el que muestra cómo le aplican un masaje reductivo en su abdomen: “¿Les cuento otro de mis secretos? Me encanta este aparato. 🤯🔥 Es muy útil para reafirmar el tensado de piel asi cómo para el moldeo corporal y quema de grasa localizada”.

Ninel Conde planea continuar con su serie de presentaciones en clubes y restaurantes; ella se mostró muy satisfecha con los resultados de sus recientes conciertos en Estados Unidos, y publicó una fotografía en la que aparece antes de salir a escena en Houston: “La música, el brillo, las luces y su energía me hacen inmensamente feliz! Ver todo el trabajo y esfuerzo transformado en algo tan hermoso me llena de satisfacción. Noches como las de este fin de semana las recordaré siempre”. ❤️‍🔥 View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

