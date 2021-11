Así es la casa de Jessica Rodríguez, quien pasó de pasante a talento de ‘Despierta América’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La venezolana Jessica Rodríguez, de 27 años y a quien vemos en ‘Despierta América’, nos ha permitido conocer, por medio de diversas fotografías y videos, algunos de los rincones más íntimos de su hogar en el estado de Florida, siendo la cocina uno de sus sitios favoritos.

La presentadora, quien llegó a Univision como pasante y de ahí fue escalando posiciones hasta llegar a la pantalla, vive en compañía de Luna, su viejo pastor inglés e inseparable compañera de aventuras.

Vestíbulo

Su vestíbulo cuenta con una muy cómoda silla, con un taburete, con una alfombra, con un reloj de pared y con varias repisas de color blanco, en las que tiene algunos de sus reconocimientos, así como diversas imágenes en blanco y negro.

Cocina

Su cocina es abierta y no tan amplia. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que no solo utiliza para preparar unas exquisitas arepas, sino que también como desayunador y como centro de trabajo, al contar con cuatro bancos.

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado del ventanal que conecta con su pequeña terraza, está conformado por una mesa rectangular de madera con espacio para cuatro personas y con una lámpara de diseño muy original.

Sala

La sala está compuesta por un sofá modular de tono hueso con cojines de color gris y con sus respectivos portavasos, así como por una mesa de centro de madera, por diversos cuadros que adornan sus blancas paredes y por una televisión. View this post on Instagram A post shared by Luna Rodriguez 🌙 (@iamlunasheep)

Baño

Su baño cuenta con tocador, con espejo, con wc y con una cómoda y relajante bañera. View this post on Instagram A post shared by Luna Rodriguez 🌙 (@iamlunasheep)

Clóset

El clóset de Jessica, tal y como sucede con el de toda estrella de la televisión, es un lugar muy especial, a tal grado que hace poco más de un año decidió remodelarlo para aprovechar al máximo cada espacio y tener en orden sus outfits. View this post on Instagram A post shared by JESSICA RODRIGUEZ (@jessivaleri)

Terraza

Su terraza, la cual está bordeada por una cerca de madera, es pequeña, pero cuenta con el espacio más que suficiente para una mesa de exterior y su respectiva sombrilla, por lo que Jessica puede degustar sus alimentos, mientras observa los verdes árboles que rodean su propiedad. View this post on Instagram A post shared by Luna Rodriguez 🌙 (@iamlunasheep)

Cochera

Su cochera, la cual nos mostró cuando la adaptó como un gimnasio durante la cuarentena, es techada y cuenta con espacio para su automóvil Mercedes Benz y para su motocicleta. View this post on Instagram A post shared by Luna Rodriguez 🌙 (@iamlunasheep)

