Así es el lujoso penthouse que Chyno y su ex, Natasha Araos, acaban de vender en Miami

Los venezolanos Chyno Miranda y Natasha Araos se acaban de deshacer del hermoso penthouse que poseían en la ciudad de Miami, en Florida, tal y como lo dio a conocer un agente de bienes raíces en su cuenta de Facebook.

La expareja, que oficialmente ya está divorciada, recibió por su hogar la cantidad de $1,130,050 dólares, una cifra ligeramente inferior a los $1,175,000 de dólares que pretendieron recibir cuando la lanzaron al mercado hace tan solo unos meses.

Hasta el momento se desconoce la identidad del nuevo propietario, así como las condiciones en la que se concretó la operación.

El apartamento, ubicado al interior de un edificio de 46 pisos y construido en 2014, cuenta con una extensión de 1,622 pies cuadrados, con dos recámaras y con tres baños,

Es completado por cocina, antecomedor, comedor, sala principal, estudio de grabación, balcón, entre otras habitaciones.

En las áreas comunes los nuevos dueños tendrán acceso a una piscina con zona de spa, a un jacuzzi, a un sauna, a un gimnasio, a servicio de valet y a vigilancia las 24 horas del día.

Para vermás imágenes de su antiguo hogar, da clic aquí.

Así es como Chyno y Natasha disfrutaban su muy acogedor hogar antes de su ruptura

Antes de que su matrimonio llegara a su fin, Chyno y Natasha solían compartir con sus seguidores videos y fotografías del apartamento que construyeron para compartirlo con Lucca, pero su historia de amor fue efímera.

En esas publicaciones, los papás del pequeño nos han llevado a recorrer los rincones más íntimos de su hogar, incluido su balcón, sitio en el que ella amaba asomarse para ver el paisaje o simplemente para hacer ejercicio, tal y como lo presumió en un reciente video.

Cocina

Su cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con una alacena que combina el tono chocolate y blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, que destaca por su pared de ladrillo, cuenta con una mesa de cristal con espacio para ocho sillas blancas y adornada con la figura plateada de un felino.

La habitación es completada por algunos muebles para sus artículos decorativos, por sus plantas y por un pintoresco cuadro de buda de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by TASH (@tashie_net)

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular de tono gris, por uno más individual, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra, por un espejo de cuerpo completo y por una televisión empotrada a una pared de ladrillo.

“Amo mi sofá, no se imaginan lo cómodo que es. Aquí casi siempre hace Lucca su siesta, aquí jugamos, vemos tv, trabajo, leo mis libros, de verdad, cuando lo vi fue amor a primera vista”, publicó la bella sudamericana.

Sala de juegos

Como todo hogar con niños pequeños, Natasha convirtió una de las habitaciones en una divertida sala de juegos para que Lucca pueda pasar horas jugando sin necesidad de salir del apartamento. View this post on Instagram A post shared by TASH (@tashie_net)

Estudio de grabación

Desde su estudio de grabación, el intérprete de ‘Niña Bonita’ se grabó cantando ‘Raro’, uno de sus más recientes éxitos musicales en compañía de Nacho.

Recámara principal

La recámara principal está equipada con una cama grande con cabecera de color beige, con un sillón gris para descansar, así como con una serie de plantas y una espectacular vista de la ciudad de Miami. View this post on Instagram A post shared by TASH (@tashie_net)

Balcón

El balcón era uno de los sitios favoritos de Natasha, pues la ayudaba a sentir algo de libertad, pese a estar encerrada entre cuatro paredes. View this post on Instagram A post shared by TASH (@tashie_net)

En esa parte de su hogar, además de haber montado su gimnasio, la bella sudamericana también tuvo algunos muebles de exterior, incluida una silla mecedora colgante. View this post on Instagram A post shared by TASH (@tashie_net)

