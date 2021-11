Así es la casa donde se refugió Alec Baldwin tras matar por accidente a compañera de trabajo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor neoyorquino Alec Baldwin, de 63 años, está pasando por momentos muy complicados después de que matara accidentalmente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de ‘Rust’, su más reciente película.

Ese desafortunado percance puso al talentoso histrión en la mira, lo que lo llevó a abandonar por unos días su hogar en los Hamptons y a refugiarse en una vivienda temporal en las montañas de Manchester, en Vermont.

De acuerdo a información del portal Dirt, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Baldwin se trasladó, junto a su familia, a la conocida como Greybourne House, un sitio lejos de todo, pero cerca de la tranquilidad que tanto necesitaba en esos momentos.

La vivienda, que ya desocupó en días recientes para ir retomando poco a poco su vida, se ofrece en alquiler por $700 dólares la noche, aunque la estancia mínimapermitida es de dos noches.

Cuenta con una capacidad para albergar hasta 14 huéspedes, al estar dotada con seis recámaras y con siete baños.

El alojamiento, que fue edificado en 2005 y cuenta con una extensión de 4,800 pies cuadrados, también goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de televisión, de bar, de sala de juegos, de cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

La cocina es bastante amplia y semiabierta. Está equipada con alacenas de color café, con dos neveras, con dos estufas, con microondas, con lavavajillas y con una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador para tres personas.

La recámara principal, conocida como ‘The Nest’, cuenta con una cama grande, con una sala de estar, con una televisión colocada sobre un mueble, con una cómoda, con un ventilador de techo, con un armario y con su respectivo baño. View this post on Instagram A post shared by Greybourne House (@greybournehouse)

Al exterior, en su lote de tres acres, tiene terraza, fuentes, hoguera y unas muy extensas áreas verdes. View this post on Instagram A post shared by Greybourne House (@greybournehouse)

Para ver más imágenes de la propiedad que sirvió a Alec Baldwin como escape, da clic aquí.

