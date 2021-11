Raishmar Carrillo: Del infierno del abuso sexual y el abandono a ‘Nuestra Belleza Latina’ para inspirar

Exclusiva

Raishmar Carrillo es una de las finalistas de ‘Nuestra Belleza Latina’, ella tiene una historia de vida llena de valentía, quizás la más fuerte de todas las temporadas. Separada de sus padres de pequeña en Puerto Rico, ya que ellos tenían problemas de adicciones a las drogas, se convirtió en hija del estado, y así pasó de hogar en hogar hasta los 21 años, donde quedó sola, y teniéndose que hacer cargo de si misma.

Pero esa no fue su mayor prueba, pues le tocó pasar de hogar en hogar ya que nadie la adopotó. A los 5 años, uno de sus padres temporales, abusó sexualmente de ella.

Raishmar llegó al reality de Univision no solo a contar su historia, sino para mandar un mensaje claro de que aún del peor infierno se sale, y se pueden cumplir sueños.

En exclusiva, mientras se preparaba para el reto de baile de este domingo, hablamos con Raishmar, quien nos abre aún más su corazón.

-Cada participante es única, pero tu historia ha despertado amor, compasión y controversia…

Raishmar Carrillo: Sí, crecí viendo ‘Nuestra Belleza Latina’, y nunca había visto una participante, una reina, con mi historia de vida y siempre tuve ese sueño de llegar aquí con ese mensaje, porque considero que cuando Papá Dios nos da una historia, no tan solo nos da ese dolor, sino que nos da un propósito con ellos, para eso es que vine a NBL para gane o no gane la corona, dejar ese precedente que hay personas con mi historia también.

-¿cuándo fuiste consciente de que había otros niños con una familia convencional y tú no?

RaishmarCarrillo: Creo que desde muy pequeña mi definición de familia, siempre fue: “Yo estoy en una casa que no es mía”… No es lo mismo tú tener a tu mamá y a tu papá, y luego que te remuevan, y tu notar la diferencia. Para mí siempre fue mi realidad, no tenía la madurez para entenderlo, pero desde muy pequeña uno se da cuenta que los papás de tus compañeros en la escuelita los van a buscar, y a ti te va a buscar una persona que tu sabes que no es mamá.

-No solo te tocó pasar de casa en casa, también sufriste abusos de todo tipo, y te tocó perder la inocencia muy temprano.

Raishmar Carrillo: Creo que nadie debería de perder esa inocencia. Me remueven de mi casa para protegerme, pero lamentablemente hay algunos hogares donde también pasas maltratos, no todos, porque hay algunos en donde sí, y a mí me tocó esa realidad, y como era lo único que yo sabía, y era lo único que se me estaba enseñando de niña, yo pensaba que era normal. No es cuando yo empezaba a conversar con otras amiguitas, con los papá de mis amiguitas que te das cuenta que eso no es normal, y que hay un tabú muy grande en cuanto al abuso sexual, y que no te deben tocar aquí o allá… Fue un momento en donde yo tenía 5 o 6 años, sabía que estaba mal, pero también sabía que si yo decía algo me iban a remover de esa casa, y para mí aunque no era mi familia lo era todo, porque si empezar desde cero duele a cualquier persona adulta, imagínate un niño decir: ¿para dónde yo voy?… Mis amiguitos de la escuela, la persona que me esta cuidando, mis vecinitos… Entonces era un miedo increíble a los 5 o 6 años.

-¿Cuándo descubres o cuándo transformas todo ese dolor y todo ese tabú y ese callar en valentía y en salir adelante?

Raishmar Carrillo: Es una decisión que tomo a diario, porque a mí todavía me da muchísimo miedo el recordar estas cosas y decirlas al público. Es un momento muy vulnerable, pero es una decisión que uno toma todos los días. Yo quiero ser mejor persona, no quiero que mi historia sea una historia, quiero que tenga un propósito y que sirva de referencia para otras personas. A los 21 años egreso del sistema Puerto Rico, me doy con que estoy sola y soy 100% responsabilidad mía, ni mi mamá ni mi papá me va ayudar si yo meto la pata. Me doy con la realidad, de que yo tengo que escoger quien yo voy a ser, si yo voy hacer dependientes de ayudas gubernamentales, o si yo quiero estudiar, ser una profesional, cumplir mis metas, soñar y atreverme, y es una decisión constante de todos los días, yo no me puedo recostar en mi historia, no, mi historia es mi historia y yo no la escogí, pero yo sí puedo escoger todos los días hacia donde yo quiero ir.

Raishmar Carrillo de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-¿Hacia donde quieres ir?

Raishmar Carrillos: Muy pequeña veía a las mujeres así muy bellas y pensaba que para hacer las cosas que yo estoy haciendo hoy, tenías que tener familia de apoyo, y estoy aquí para demostrar que no. Yo soñé solita, me miraba en el espejo así como las nenas chiquitas hacen, y miraba para un lado y miraba los perfiles de mi cara, y soñaba con estar aquí, entonces yo creo que la manifestación es poderosa y uno construye su propio camino, y claro está que Papá Dios envía ángeles que te ayudan, pero yo voy hacia cumplir mis sueños. Tengo 2 grados en contabilidad, y en ciencias del ejercicio, pero si soy honesta no me apasionaba, me gusta pero no me apasiona, entonces yo quería estar en NBL, yo quería ser reina, yo quería aspirar a que la gente me conociera y poder estar en una plataforma que le de sentido a mi historia, que le de publicidad a mi historia.

– ¿Qué pasó cuando cumpliste los 21 años?

Raishmar Carrillo: Fue un proceso sumamente difícil, pasé por mucha ansiedad, muchos síntomas que me llevaban a la depresión, aunque no llegue a estarlo, ahí yo entendí que ser una contable no iba a ser para mí porque yo entendí el valor de mi historia , yo decía: “Si yo soy contable no voy a tener el tiempo para compartir mi historia, y para hacer otras cosas que deseo hacer”. Comienzo hacer un segundo bachillerato en otra universidad a la misma vez que terminaba contabilidad en la primera universidad. Estuve 2 años en eso, me sumergí en los estudios porque era lo único que yo conocía, lo único que yo sabía hacer, era ser educada, disciplinada y tener buenas notas… Por más problemas superiores que yo pudiera tener tratando de ser una adulta a los 21 años renta, agua, luz, carro, todo, todo depende de mí, yo dije: “Yo no sé que yo voy a ser, pero yo voy a tener dos bachilleratos porque si la gente que tiene la bendición de tener familia tiene un bachillerato, yo quiero mostrarme que puedo tener 2”… Y eso fue lo que hice, y no hice más que terminar los dos bachilleratos, y me sumergí en los certámenes de belleza porque me apasionaba y aquí estoy.

-¿Sientes que a veces eres dura contigo misma, que eres demasiado exigente?

Raishmar Carrillo: podría ser, pero es que tal vez la vocecita de mamá y papá que te guían me la he tenido que formar yo en mi cabecita para mantenerme alineada, disciplinada porque muchas personas, con mi historia, han repetido el ciclo, entonces yo me auto evalúo constantemente porque yo no quiero repetirlo y no tan solo por mí, sino por las futuras generaciones, lo hijos que yo vaya a tener en mi futuro y mis nietos, yo quiero ser mejor persona, sí soy firme.

-Mientras cumples tus sueños te chocas con otras realidades que son diferentes a las tuyas, y comienzan los choques con tus compañeras, ¿por qué?

Raishmar Carrillo: Lo he pensado mucho, y creo que algún día lo hablaremos entre nosotras, ahora que hay mucha más confianza. Cuando alguien escucha de mi historia antes de conocerme, hay mucha empatía hacia mí, aunque yo no la pida hay mucha empatía, entonces vienen predispuestas a conocer a la niña que pasó por los hogares, y pasó por todo esto, no se imaginan que para que la niña sobreviviera a todo lo que se sobrevivió, tuvo que ser muy fuerte, cuando se dan conmigo es como un poco difícil procesarlo, y estoy consciente de eso, pero ya en 1 o 2 semanas todas las chicas se ríen conmigo, me conocen y me entienden, porque ya no están pensando en la niña de quien escucharon la historia, ahora están pensando en Raishmar, la mujer que la sobrevivió.

– ¿Y quién es Raishmar la mujer que la sobrevivió?

Raishmar Carrillo: Una chica apasionada con todo lo que hago, he aprendido a ser honesta porque es lo único que sé hacer. Sin embargo, intento que esa honestidad no lastime a otras personas, soy bien dedicada, cuando digo: “Quiero hacer dos bachilleratos”, a la vez confía que los voy a terminar contra viento y marea. Cuando manifiesto que quiero entrar a NBL, Papá Dios me lo concede. Hay personas que dicen, “mi motivación es mamá, hacer orgulloso a mi familia”, yo no tengo eso, pero yo tengo una historia, y a mí me llena los ojos de lágrimas y el corazón de alegría el saber que cada paso que yo doy, es un punto de referencia para personas alrededor del mundo que yo no conozco, y que tal vez no voy a conocer, pero les puedo cambiar la vida, porque hay personas que a mí me la han cambiado la vida, con su ejemplo, con su historia, con su valentía, y eso es lo único que a mí me llena, el saber que lo que pasé no fue en vano.

Raishmar Carrillo de ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-A quienes te acusaron de no ser real, de esconderte detrás de una máscara, les dijiste que aún no sabíamos todo lo que habías vivido, ¿Por qué decidiste fragmentar tu historia?

Raishmar Carrillo: Cuando yo audicioné para NBL, decidí contar una parte que aún no había contado, porque es algo que yo tengo guardado para el libro que estoy escribiendo, porque cuando la gente se siente a leer mi historia a mí me gustaría que la lean completa, para que no juzguen en base a una sola parte, entonces mi meta es publicar esa autobiografía, mi meta es ser comunicadora social, dar charlas, viajar por el mundo. ‘Nuestra Belleza Latina’ no es una plataforma para yo solamente hablar de mi historia, todas las chicas tienen luz propia y todas las chicas tienen una historia particular, no deseo que la gente me conozca por solo abrir la boca para contar mi historia, porque yo tengo mucho más que dar, mi historia fue lo que Papá Dios me dio, pero he construido sobre eso.

-Imaginemos que estamos en la final y eres la ganadora, ¿qué es lo que sueñas?

Raishmar Carrillo: Dejar un precedente, creo que Puerto Rico tiene a Dayanara Torres, a Zuleika Rivera, y son mujeres ejemplares, pero Puerto Rico, Latinoamérica, el mundo no tiene una reina que cuando la vean digan: “Ella llegó sin tener familia, su mamá y su papá eran drogadictos y mírenla como llegó, si ella pudo llegar, yo me tengo que poner las pilas, tengo que creer en mí”. Entonces para mí, la corona representa mucho más que yo cargarla, es un mensaje histórico, es un punto de referencia que no sabemos a cuántas personas va a llegar ese mensaje, a cuántas va a poder inspirar, y para mí eso es lo grandioso, no la corona, no el título, no el contrato con Univision, es hacer esa magia, de que hay niñas pequeñas que van a estar en lugares de crianza como yo lo estuve, sin tener mamá, papá, familia preguntándose “¿Qué yo valgo? ¿Quién soy? ¿Hacia donde yo puedo llegar?”.

–¿Qué les dices a esos niños o niñas que de casualidad en la casa, que les tocó, están viendo ‘Nuestra Belleza Latina’, que quizás acaban de salir del baño donde las tocaron o los tocaron indebidamente y te ven a ti?

Raishmar Carrillo: Yo les diría que hablaran, que no es su culpa que sus padres no estén ahí, sus padres no están capacitados para estar con ellos, y segundo tú mereces respeto, y no es el único hogar de crianza, cuando están pasando cosas indebidas ese no es tu lugar, eso no es lo que mereces, y tú no tendrás padres pero tú mereces más que eso. Es momento de hablar con tu trabajador social, con una persona de confianza, que llame a los medios que tenga que llamar para que a ti se te remueva de ahí, porque yo te prometo que en el próximo hogar que te toque, Papá Dios te va a proteger, el universo va a estar a tu favor, pero tú no mereces ese maltrato, no lo mereces, toca hablar, tu mereces respeto como cualquier otra persona.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A RAISHMAR CARRILLO EN VIDEO:

