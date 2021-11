Gomita regresa a las playas de Venezuela para lucir sus curvas en bikini

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la polémica generada hace unas semanas por denunciar que fue víctima de violencia familiar, Gomita se olvidó de los problemas y regresó a la playa para presumir sus curvas con un sexy bikini.

Hace unos días Aracely Ordaz alzó la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, pues ella fue una víctima más a manos de su propio padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, quien la habría golpeado por defender a su mamá luego de que esta descubriera que le era infiel con una mujer cercana a su familia.

Sin embargo, a unas semanas del escándalo, la influencer mexicana compartió algunas imágenes de su más reciente viaje a las playas de Venezuela, desde donde se lució con un diminuto traje de baño color azul y además dejó ver que podría estar estrenando galán, pues en varias postales dejó ver la mano de un misterioso acompañante.

“Sin filtro es bello Venezuela conquistó a México“, escribió al pie de una de las primeras imágenes que sorprendió a sus fanáticos.

Pero en una siguiente publicación se robó nuevamente el corazón de por lo menos 172 mil seguidores, quienes reaccionaron con un corazón rojo y halagadores mensajes.

Y es que, en el par de fotografías Gomita se lució desde las aguas cristalinas con un diminuto bikini que finalmente dejó ver los resultados de la cirugía a la que se sometió el pasado mes de septiembre, con la que celebró su cumpleaños número 27. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Pero Gomita no deja de cautivar a sus admiradores, pues también se ha dejado ver en ocasiones anteriores con ajustados leggins que dejan a la vista su curvilínea silueta. View this post on Instagram A post shared by Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

