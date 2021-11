Icardi contraataca por redes sociales para recuperar el amor de Wanda Nara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando un hombre ama a una mujer no importa lo que ésta le diga, él siempre será insistente en conquistar su amor; al menos eso es lo que dice un adagio latino muy popular y que aplica en el caso de Mauro Icardi con Wanda Nara.

La novela entre el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG) y su esposa, que además es modelo y agente del jugador, tuvo otro episodio tras la publicación de Icardi en Instagram de una fotografía de los dos.

“Te amo”, mensaje contundente de Icardi para su todavía esposa pero que le exigió el divorcio tras descubrirle una infidelidad.

Para esta publicación, Icardi tuvo que reactivar su perfil en Instagram, luego de varias semanas alejado de las plataformas sociales.

No solamente esto, sino Icardi viajó a Milán para reconquistar a su esposa y así lo compartió el domingo, luego de jugar el pasado sábado en la victoria de visitante de su club 2-3 ante el Bordeaux.

Por su parte, Nara se encuentra en la capital italiana, en la antigua casa de la pareja por diferentes compromisos comerciales. Junto con ella se encuentran sus cinco hijos, dos producto de su actual matrimonio (Francesca e Isabella).

El detonante que causó la nueva ruptura habría sido un video erótico que Wanda le encontró a Mauro en su teléfono en donde se puede ver a la modelo María Eugenia “La China” Suárez dándose autosatisfacción. Esta información fue revelada en el programa de televisión argentino ‘Los Ángeles de la mañana’.

En el mismo espacio televisivo se dijo que Mauro aprovechó un viaje de Wanda recientemente para encontrarse con la modelo en París. La China Suárez le pidió una camiseta del París Saint Germain a Mauro Icardi pic.twitter.com/Vh32MM1E1b— Chile24hs (@Chile24hs) November 4, 2021

Wanda hace su vida al margen de Icardi

Aún no se conoce si será el adiós definitivo de Wanda Nara a Mauro Icardi. En la última oportunidad ambos acordaron los términos del divorcio antes que dieran marcha atrás al proceso legal para intentar salvar su matrimonio.

Inclusive el delantero pidió al PSG que lo liberara de dos partidos importantes de la Liga Francesa y UEFA Champions League (UCL) para poder reconquistar a Wanda.

Por su parte, Wanda Icardi Nara hace su vida en Milán, e incluso ha compartido en Instagram fotos bastante subidas de tono, una de ellas en ropa interior.

También en las historias de esa red social compartió un video bastante subido de tono de su retaguardia: “Me gustaría haberles subido estos videítos antes, pero por razones que ya conocen no he podido”, dijo. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

También se le pudo ver a bordo de un auto Lamborghini, una de las marcas más costosas y prestigiosas del mundo, en lo que fue un desfile de marcas en la denominada “capital de la moda”. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

Te puede interesar:

Revelaron la carta que le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara que le permitió el perdón de su esposa