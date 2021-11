Sarah Jessica Parker se obstinó de las críticas por su canas y respondió contundentemente a los usuarios de las redes sociales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El reboot de ‘Sex and The City‘ con tres de sus cuatro antiguas protagonistas ha provocado que se hable de algo más que de cómo ha podido cambiar la vida de Carrie Bradshaw desde que se estrenó la última película hace más de diez años. El pasado mes de julio, por ejemplo, se volvieron virales unas imágenes de la actriz Sarah Jessica Parker y las críticas le llovieron porque sus canas quedaron a la vista. Ante la cantidad de comentarios que recibió la actriz decidió responderle contundentemente a los usuarios de las redes sociales.

“Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás”, ha respondido a sus críticos la estrella de Sex and The City, Sarah Jessica, en una entrevista a la revista Vogue. “Canas, canas, canas. ¿Cómo es que tiene canas?”.

También criticó el hecho que su mejor amigo y presentador de televisión Andy Cohen estaba a su lado y él también tiene el cabello cubierto de canas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales solo se fijaron en las canas de Sarah Jessica Parker y no hicieron comentario alguno sobre si Andy debía o no teñirse el cabello también. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Las fotos que se han ido publicando del rodaje de la nueva serie ‘And Just Like That‘ en Nueva York también han dado pie a crueles burlas acerca del aspecto físico y cabello canoso tanto de Sarah Jessica Parker, como de las otras dos protagonistas, que pasan todas de los 50, cuando hace poco fue todo lo contrario. Las críticas que recayeron sobre las estrellas de Sex and The City fue por supuestamente haber abusado del Bótox.

“Casi da la sensación de que la gente no quiere que estemos perfectamente contentas con el momento en el que nos encontramos, como si casi disfrutara de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor”, comentó Sarah Jessica Parker. “Yo sé cómo estoy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”. View this post on Instagram A post shared by Carol Leguizamón (@carileguizamon)

