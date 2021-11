Hermanita de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, no se queda atrás y también muestra las curvas con diminutos atuendos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No solo Chiquis Rivera es la única en la familia Rivera que le gusta presumir sus curvas con sexys y diminutos atuendos. Su hermanita menor, Jenicka Lopez, quien es todo una influencer y modelo curvy no se ha quedado atrás y ha salido a mostrar sus explosivos atributos que obviamente heredó de su madre, Jenni Rivera al igual que Chiquis.

Muy quitada de la pena, Jenicka Lopez siempre modela ante la cámara. Al igual que Chiquis Rivera, su rostro es casi perfecto y siempre anda de “punta en blanco”, perfectamente combinada y usando el último grito de la moda. Pero recientemente ha estado dejando a muchos con la baba afuera al lucir unos atuendos diminutos o muy ajustados, los cuales le resaltan sus curvas y dejan claro que, para sentirte bella y segura, no es necesario ser una modelo 90 60 90. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Echando un vistazo a su cuenta de Instagram, se puede deducir que la hermanita menor de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, tiene preferencia por las minifaldas y ¿cómo no?, los piernones que se gasta la jovencita de 827 años son de infarto. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

A esto le sumamos lo divertida que son cada una de sus publicaciones. Jenicka Lopez es capaz de disfrazarse y aún así lucir sexy y hasta traviesa. Incluso los textos con los que acompaña cada una de sus ardientes fotografías las hacen aún más divertidas. Como es de esperarse, los piropos le llueven como arroz a la más pequeña de las hermanas Rivera. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez) View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Jenicka Lopez al igual que su hermana Chiquis Rivera se encargan de, a través de su propia imagen empoderar a las mujeres de talla grande. Hoy en día existen muchas marcas y diseñadores que toman en cuenta a las mujeres reales y cotidianas que también quieren lucir no sólo lindas y bien vestidas, sino que quieren sentirse sexys. Jenicka, por medio de sus redes sociales, ha puesto un gran empeño por llevar un mensaje de inclusión, respeto y sobre todo seguridad y amor propio, que ha llegado a muchas jovencitas que la siguen y que ven en ella un ser humano admirable y sobre todo una mujer que es capaz de lograr lo que sea se proponga. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

