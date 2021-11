Fuertes confesiones de Will Smith y Jada Pinkett: “Bebíamos a diario y hacíamos el amor múltiples veces el mismo día”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Apartando las infidelidades y demás crisis que ha tenido que afrontar el matrimonio que tiene más de 20 años conformado por Will Smith y Jada Pinkett, padres de los también artistas Jaden Smith y Willow Smith, se encuentra ahora en una de sus etapas más equilibradas y satisfactorias, gracias entre otras cosas a la fuerte unión que se desprende de haber tenido que superar tantos conflictos juntos. En su libro “Will”, el actor Will Smith hace fuertes confesiones entre las cuales relucen, que hacían el amor varias veces al día y que tomaban alcohol todos los días.

Sin embargo, en su nuevo libro de memorias, el astro de Hollywood, Will Smith, dedica un capítulo entero a hablar de lo intenso e incluso tórrido de sus primeros cuatro meses de matrimonio con la también intérprete Jada Pinkett, en una época en la que ambos parecían “competir” en una carrera sin fin para demostrar que siempre estarían a la altura de las necesidades sexuales del otro. “Bebíamos todos los días y hacíamos el amor cada día y en múltiples ocasiones, durante cuatro meses seguidos. Empecé a preguntarme si se trataba de una competición entre nosotros. Sea como fuere, yo solo me preocupaba por las dos posibilidades: una, que fuera a satisfacer sexualmente a mi mujer, y dos, que pudiera morir intentándolo”, bromea el artista estadounidense en uno de los capítulos más jugosos de su autobiografía “Will”.

Hay que recordar que Will Smith ya abordó públicamente un asunto tan personal en una entrevista a la presentadora Oprah Winfrey, hasta el punto de que calificó de “espectacular” ese llamativo inicio de su vida en común: “Esos primeros días fueron espectaculares, podía prolongarse durante cuatro horas. Es el centro de por qué hemos sido capaces de mantener viva nuestra convivencia y de seguir juntos a día de hoy. Nunca hemos pretendido sacarle toda la energía al otro, es como la habilidad que tenemos para trabajar juntos y resolver nuestros problemas”, agregó. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Sigue leyendo:

Will Smith hace desgarradoras revelaciones sobre su salud mental: “Consideré el suicidio

Will Smith y su familia se llevan tremendo susto tras incendio en su mansión de Calabasas

Desde ‘Fresh Prince’ hasta sus “infidelidades”: así ha sido la polémica relación entre Jada Pinkett y Will Smith