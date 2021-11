Así es la casa de Cristina Eustace, la sorpresiva finalista de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana Cristina Eustace, de 42 años y quien saltara a la fama por ganar el reality musical ‘Objetivo Fama’, lleva una doble vida, pues parte del tiempo lo pasa en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la otra en El Paso, Texas.

Por medio de diversos videos y fotografías, la sorpresiva finalista de ‘La Casa de los Famosos’ nos ha permitido conocer algunos rincones del hogar de dos pisos que comparte con su hijo, el pequeño Andrés, quien nació producto de la relación que sostuvo con Esteban Loaiza.

Cocina

Su cocina es abierta y no tan amplia. Está equipada con alacenas de color gris y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Antecomedor

Aunque no cuenta con una isla o con una barra, al interior de la cocina hay una especie de mesa de antecomedor dotada con taburetes y con sillas, con lo que Cristina ganó algo de espacio.

Su área de antecomedor, que da a su jardín, llama la atención por su iluminación natural y artificial, pero también por su colorida pared. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Sala de televisión

La sala de televisión es en realidad un espacio multiusos, pues no solo sirve para sentarse en familia a ver sus programas favoritos, sino que también como gimnasio y como salón de juegos. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Oficina

La nueva normalidad llevó a Cristina a instalar una oficina para que Andrés pudiera tomar sus clases en línea, la cual dotó de escritorio y de dos sillas de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Recámara principal

Su recámara está conformada por una cama grande con cabecera de color gris, por un librero blanco y por un clóset. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

También cuenta con un tocador estilo camerino, donde se da los últimos retoques antes de salir a conquistar al mundo. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Recámara de Andrés

La recámara del pequeño Andrés llama la atención por estar decorada con la imagen de algunos de sus héroes favoritos, como sucede con Spider-Man, quien está presente hasta en su ropa de cama. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Baño

Uno de los baños de su residencia está dotado de un tocador con su respectivo espejo, de un wc y de una bañera con cortina café. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Jardín

Aunque su jardín no es precisamente muy grande, la intérprete de ‘Esa No Soy Yo’ se las ingenió para aprovechar al máximo el espacio y hasta una piscina hinchable le instaló a su hijo. View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

Cristina, quien cuenta con 125,000 seguidores en Instagram, es la gran sorpresa del reality show de Telemundo, al habese situado en la gran final junto a grandes figuras de los reality shows como Manely González (13.1 millones de seguidores) y Kelvin Rentería (96,000 seguidores), así como el cantante Pablo Montero (458,000 seguidores) y la exreina de belleza Alicia Machado (1.6 millones de seguidores). View this post on Instagram A post shared by Cristina Eustace Oficial (@cristinaeustace)

