Famosos se unen en cadena de oración por la salud de Carmen Salinas: “Te necesitamos todavía”

Tras darse a conocer la hospitalización de la actriz Carmen Salinas debido a un derrame cerebral que sufrió la noche del pasado miércoles, familiares, fanáticos y celebridades se han manifestado en redes sociales para desearle una pronta recuperación, incluso han organizado una cadena de oración que ha traspasado las fronteras.

Ante la delicada situación de salud en la que se encuentra la actriz, la comunidad artística ha expresado mensajes de apoyo a través de las redes sociales, en donde comparten anécdotas, además de plegarias para que pronto pueda recuperar su salud.

Entre los famosos que se han manifestado se encuentra la actriz Chantal Andere, con quien comparte créditos en la telenovela ‘Mi fortuna es amarte’, así como el productor Nicandro Díaz.

Mis oraciones para la pronta recuperación de mi querida @CarmenSalinasLo 🙏🏻❤️ — Chantal Andere (@Chantalandere) November 11, 2021

Querida Carmelita, oramos por tu pronta recuperación. @CarmenSalinasLo — Nicandro Díaz (@NicandroDiaz) November 11, 2021

A los buenos deseos y cadenas de oración se han unido otras figuras como Marjorie de Sousa, Andrea Legarreta, Maribel Guardia, Ninel Conde, Gloria Trevi, Daniela Romo, Aracely Arámbula, entre muchos otros. Mi querida @CarmenSalinasLo desde aquí seguimos pidiendo por ti y que salgas rápido y con bien de esto. Se te quiere mucho 🙌🏻🙌🏻 vamos mi Carmen que usted es una mujer muy fuerte. 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 cadena de oración por ti 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/ovkSVqtpW2— Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) November 11, 2021 View this post on Instagram A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) View this post on Instagram A post shared by DANIELA ROMO (@danielaromoweb) View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

Asimismo, como parte de las muestras de cariño, este viernes al medio día el sacerdote José de Jesús ofició una misa por la salud de la querida actriz de 82 años, la cual fue transmitida en redes sociales desde la Parroquia de los Santos Cosme y Damián ubicada en la Ciudad de México, dicha información fue compartida por el perfil de Twitter de la famosa. Les entendemos la siguiente invitación al público en general y medios de comunicación.https://t.co/DUhp5PLZ11 pic.twitter.com/aQ7yXmYmr9— Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) November 12, 2021

Cabe destacar que los mensajes de apoyo ya han traspasado las fronteras, pues fanáticos de otros países como Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y Colombia, por mencionar solo algunos, han llegado hasta sus redes sociales oficiales. View this post on Instagram A post shared by Carmen Salinas (@carmensalinas_56)

Carmen Salinas, ícono del cine y la televisión en México, sufrió un derrame cerebral que la mantiene en estado de coma natural, según confirmó su sobrino Gustavo Briones ante los medios de comunicación.

Se sabe que, la también conocida como “la reina del cine de ficheras” durante los años 80, padecía hipertensión desde hace años, aunque estaba controlada ya que siempre fue muy responsable con sus chequeos médicos.

