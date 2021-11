Rosalía dejó ver su calzón con un vestido transparente color cielo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Rosalía está entregada al amor con el reguetonero Rauw Alejandro, el mismo que hizo el sexy video con Jennifer Lopez. Esta pareja no parece separarse ni a sol, ni a sombra y ambos encienden las temperaturas de las redes sociales cada vez que quieren, pues son sumamente sexys. En esta oportunidad el Rauw Alejandro se fue a la premiación de Los 40 Music Awards en España y por supuesto, su princesa lo acompañó. Pero Rosalía quiso llegar marcando tendencia así que se puso un vestido azul cielo transparente que dejaba a la vista su calzón tipo tanga.

Obviamente, la cantante española no aguantó también compartir su look en su cuenta de Instagram. Ahí Rosalía posó con la ciudad de Mallorca de fondo y dejando a la vista su calzón con un vestido transparente azul y de tul. A pesar de ser muy sexy, se veía clásica y elegante. El vestido tenía unos delicados detalles de mariposas en los tirantes. Lo cierto es que sus fans no pararon de llenarla de piropos y hasta unos cuantos muy subidos de tono.

“Todo eso quiero yo”, “Deja al tatuado y cásate conmigo”, “No se puede ser tan tierna y explosiva a la vez”, “Como me la recetó el doctor” y “Eres la mujer más hermosa que he visto”, fueron parte de las rosas que le escribieron en la sección de comentarios a la cantante Rosalía en su cuenta de Instagram. Pero no se crean, Rosalía tiene rato triunfando con unos escandalosos atuendos en Instagram. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Por otro lado, Rosalía dio un avance de su video a dueto “La Fama” junto a The Weeknd al usar unas transparencias y flequillos que pocos dejaron a la imaginación. Rosalía sigue creciendo como mujer y a nivel profesional. No en vano ha logrado destacarse dentro de la música hispana y sobre todo el género urbano con un estilo muy español y muy diferente.

