Celia Lora y Kimberly Flores presumen sus boobies con sexys atuendos para el nuevo programa de Youtube de la guatemalteca

Mucho tiempo ha pasado desde que Kimberly Flores salió de La Casa de los Famosos y se armó toda esa gran polémica por una supuesta infidelidad a su esposo Edwin Luna. Por otro lado, Celia Lora también fue eliminada del reality de Telemundo poco tiempo después. Ahora, ambas famosas han aparecido vistiendo unos sexys atuendos con los que presumieron parte de sus “boobies” y todo para el nuevo programa que tendrá Kimberly en Youtube.

Dándose piropos y cariños una a la otra, Kimberly Flores anunció que una de sus primeras invitadas es la espectacular modelo Playboy, Celia Lora. Pero ya conocemos lo sexys que son ambas y, como era de esperarse, usaron unos atuendos reveladores que dejaron a la vista parte de sus boobies, subiendo así la temperatura de las redes sociales.

Celia Lora tenía un top de encaje rojo un tanto transparente con el que pudo presumir su delineado busto. Kimberly Flores tenía un top a juego con una falda. El top era strapless y muy bajo por lo que parte de sus senos relucían. No hay duda que ambas son de las mujeres más bellas y sensuales del mundo del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Kimberly Flores (@kimfloresgz)

En cuanto a la relación de Edwin Luna y Kimberly Flores, la pareja sigue trabajando en su relación y parecen estar más unidos que nunca. Celia Lora sigue calentando las redes sociales con sus fotos y sus proyectos. No en vano es una de las personalidades más conocida del medio digital. Así que, si quieren babear con la belleza de estos dos mujerones, no se pierdan el nuevo show de Youtube de la guatemalteca Kimberly Flores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

