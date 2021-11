Aylín Mujica presume su tanga negra y sostén de encaje al posar como toda una modelo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vaya sorpresa la que ha dado Aylín Mujica a todos sus fans, ya que a través de sus historias de Instagram compartió videos que la muestran en una sesión de fotos a cargo de su amigo Uriel Santana, en la que la cubana explotó al máximo su faceta de modelo, usando un sexy atuendo compuesto por un saco abierto, botines rojos y un conjunto de lencería con tanga negra y sostén de encaje.

Aylín está disfrutando de las últimas semanas del programa “Suelta la sopa” en el que funge como conductora, y aunque el otro show en el que participaba (“El colador”) terminó, ella publicó una serie de fotos en las que luce su espectacular figura usando un minivestido blanco. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Cada año Aylín Mujica presume en sus redes sociales su árbol de Navidad, y esta vez no fue la excepción. En un clip, ella dice “¿están listos para ver mi árbol de Navidad?” mientras se esucha el tema de Mariah Carey “All I want for Christmas is you” de fondo. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

