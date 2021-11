Chiquis Rivera fue en una sexy gatita de látex por un día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace nada Chiquis Rivera explotó las redes sociales al desnudarse y pintar su cuerpo de azul para interpretar a Mystique de los X-Men, esto por el día de Halloween. Pero justamente esas sensuales imágenes han sacado a relucir un outfit que usó la hija de Jenni Rivera, Chiquis, con el cual fue una sexy gatita de látex por un día.

Sin extensiones, con el cabello ondulado y enfundada en látex, Chiquis Rivera volvió a estar en la palestra del Instagram cuando sus fans trajeron a relucir el entallado traje de gatita sexy que usó Chiquis Rivera en otra oportunidad que le tocó disfrazarse. Obviamente, el enterizo era de látex. Material que está siendo muy utilizado de nuevo por las famosas y uno de los preferidos de Chiquis Rivera a la hora de presumir su curvas.

Justamente de látex fue el pantalón que usó Chiquis Rivera hace poco en Texas. Con el mismo levantó la piernita, movió la colita y brindó con todo su público del Uforia Fest desatando el encanto de los presentes. Durante esta presentación, Chiquis Rivera fue increpada por algunos medios, pues se quedó sin aire en algún momento de una canción. Ella misma dijo que en el lugar hacía mucho calor y su vestuario, aunque muy sexy, empeoró la situación. Pero lo más importante es que Chiquis Rivera, muy humildemente como ha hecho siempre, dijo que aún sigue estudiando y aprendiendo y la verdad es que su éxito en este sentido habla por sí solo.

La gabadora del Grammy Latino no para de cosechar triunfos. Tiene un programa de televisión llamado “Lo Mejor de Ti” que sale por NBC Universo, Además lanzó su más reciente libro “Unostoppable”. Fue host de los Premios de la Radio 2021, donde mostró un poco de arriba y de abajo. Es embajadora de productos de belleza y tiene su propia línea de maquillaje. Es toda un influencer y además un ícono de la mujer latina que, a través de su acciones, empodera a muchas más. No hay duda que Chiquis Rivera es una de las personalidades predilectas de este 2021. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

