La hija de Chayanne luce su retaguardia al tomar el sol usando un microbikini negro

Los tiempos en los que Isadora Figueroa se quejaba de que no podía acudir a festivales musicales por el confinamiento han quedado atrás, pues ahora ha compartido en sus redes sociales fotografías en las que aparece departiendo con sus amigas y su familia. En su más reciente publicación de Instagram presumió al máximo su bronceado, mostrándose recostada en un camastro, tomando el sol y usando un microbikini negro.

Hace poco la bella hija del cantante Chayanne celebró Halloween, y no podía dejar de compartir imágenes de la fiesta temática que hizo, en la que se divirtió en grande. También se disfrazó y posó junto a sus papás y su hermano.

Hasta hace algún tiempo, diversos medios dieron a conocer que Isadora Figueroa podría lanzarse como cantante, pero ella no ha confirmado esa información; mientras tanto, está por llegar a los 400,000 seguidores en Instagram, a quienes complace con algunas fotografías en las que muestra su faceta de modelo, en específico de trajes de baño de la firma Pretty Little Thing. View this post on Instagram A post shared by Isadora (@isadorafigueroa)

