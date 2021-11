Con sexy body rojo de encaje, Britney Spears presume su retaguardia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que el 12 de noviembre una jueza pusiera fin a la polémica tutela legal de Britney Spears, ésta se ha mostrado feliz y empoderada en sus redes sociales. Su más reciente publicación de Instagram (que ya rebasa el millón de likes) muestra a la cantante posando muy sexy, usando un body rojo de encaje y luciendo su retaguardia; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue “La segunda foto es la original y me oyeron…¿debo decirlo de nuevo? BESEN MI P***** TRASERO 😘💋🍑 !!!!!”

En un largo video, Britney se mostró feliz, comentó que hasta ahora puede contar con dinero para comprar diversos artículos y agradeció al movimiento #freebritney; además, incluyó un texto antes de ser entrevistada por Oprah Winfrey, en el que se destaca lo siguiente: “Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche … pero honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizante y degradante! Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel … sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia! Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada … pero esta vez no … NO HE OLVIDADO”.

Britney Spears continúa publicando selfies en las que se muestra en su casa, y ahora se lució en shorts y con distintos modelos de tops; destaca una foto en la que posa con el cabello lacio, un look que no adoptaba desde hace tiempo. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

