FOTOS: Aracely Arámbula sorprende a sus fans con la llamativa decoración navideña de su casa

La actriz Aracely Arámbula, de 46 años y quien tuvo dos hijos con Luis Miguel, ya declaró oficialmente inaugurada la temporada navideña.

Por medio de una serie de videos, compartidos por medio de Instagram Stories, la famosa ‘Chule’ nos dejó ver la manera en que decoró su hermosa mansión.

Tal y como sucede con otras celebridades, la protagonista de ‘La Doña’ recurrió a una empresa experta en la materia para hacerse cargo de hasta el más mínimo detalle de su hogar y el resultado fue simplemente impresionante.

Gracias a los materiales que compartió pudimos notar que optó por una decoración un tanto saturada, la cual cubre por completo su árbol de Navidad, por lo que desconocemos si es del tradicional color verde, si es blanco o si detrás de tanto adorno en verdad hay un árbol.

Sus adornos, que son de grandes proporciones, están compuestos por luces cálidas, por esferas blancas y rojas, por un cascanueces, por muñecos de jengibre, por golosinas, por copos de nieve, entre otros elementos.

El árbol fue colocado justo a un costado de las ventanas, por lo que se puede contemplar desde el exterior. View this post on Instagram A post shared by Fan de los famosos (@fandelosfamosxs)

El año pasado, la protagonista de ‘Los Miserables’ también recurrió al ‘Cascanueces’ para que formara parte de su decoración, pero en aquella ocasión los adornos fueron mucho más discretos y nada protagonistas, permitiéndonos observar a detalle el verde de su hermoso árbol. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

