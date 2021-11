Así es la casa de Sandra Itzel, la voz de La Sonora Dinamita que podría ser rival de amores de Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana Sandra Itzel, de 27 años y quien es vocalista de La Sonora Dinamita, nos ha llevado a conocer, por medio de diversos videos y fotografías, el hogar que compartía con su ex, el cubano Adrián Di Monte, cuyo físico y personalidad habrían atraído la mirada de la boricua Adamari López o por lo menos eso es lo que aseguró Javier Ceriani en ‘Chisme no Like’.

El apartamento de la también actriz se ubica sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, aunque en los últimos meses se ha asentado en la ciudad de Miami, donde ha participado en diversos reality shows, como es el caso de ‘Así se Baila’, del que forma parte actualmente.

Cocina

Su cocina es semiabierta y no tan amplia. Está equipada con una alacena de tono oscuro, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que le sirve para preparar sus alimentos.

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa de madera con espacio para cuatro sillas de color vino, así como con un cuadro con una pluma de color dorado. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Sala

Su sala está conformada por sofás de tono gris, por una mesa de centro de cristal, por un pintoresco cuadro de león, por una alfombra roja, por una lámpara de piso de diseño muy original, entre otros artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Recámara

Su recámara, desde donde se tienen unas lindas vistas de la capital mexicana, está compuesta por una cama grande con cabecera de tono chocolate, por un sofá, por una televisión empotrada a la pared y por diversos cuadros. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel) View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Balcón

Su balcón no es tan amplio, pero cuenta con el espacio más que suficiente para sus plantas y para recibir la visita de pintorescos colibríes. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Terraza

Pese a que vive en un apartamento, el encierro por el Covid-19 no fue del todo complicado para la actriz de ‘El Señor de los Cielos’, pues su edificio cuenta con varias áreas comunes para disfrute de sus residentes, como es el caso de su terraza, donde la hemos visto recibiendo una serenata de su ex, posando en bikini, haciendo ejercicio o refugiándose de un fuerte sismo. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Gimnasio

Su edificio también cuenta con zona de gimnasio, donde suele ejercitarse para mantener la envidiable figura que tanto la caracteriza. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

Piscina

En las áreas comunes también hay una piscina cubierta y climatizada, donde Sandra Itzel suele darse un chapuzón en bikini cuando la temperatura así se lo permite. View this post on Instagram A post shared by Sandra Itzel (@sandraitzel)

