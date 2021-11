Conoce la casa de Génesis Suero, la finalista de ‘NBL’ que lo dejó todo por el sueño americano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La dominicana Génesis Suero, de 29 años y quien es una de las finalistas de ‘Nuestra Belleza Latina’, llegó a Estados Unidos a los 13 años y desde entonces se enfocó a construir un hogar junto a su padre, mientras que su madre se quedó en República Dominicana.

“Llegué a este país a los 13 años y trabajé como cajera de supermercado, spoke-model para diferentes marcas de bebidas, también en un cafetería haciendo batidos y en un restaurante dominicano como cajera”, escribió Génesis en Instagram, quien en la actualidad es una exitosa agente de bienes raíces.

Hoy en día, pese a que pasó por muchas carencias tras su llegada a la Unión Americana, la bella caribeña ya goza de una vivienda digna en la ciudad de Nueva York, la cual nos ha mostrado por medio de algunas de las fotografías y videos que ha publicado en sus redes sociales.

Cocina

Su cocina es algo pequeña y semiabierta. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que utiliza para preparar exquisitos platillos caribeños.

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa rectangular para seis personas, por un centro de mesa lleno de hermosas flores y por una lámpara de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by Genesis Suero 🦋 (@genesiscamilas)

Sala

Su sala la presumió cuando realizó el ‘Pillow Challenge’. Gracias a esa postal pudimos notar que su habitación cuenta con piso laminado, con un sofá de color gris con cojines en tonos azules, grises y negros, con una mesa de centro de cristal, con un taburete, con una alfombra, con una lámpara y con un espejo. View this post on Instagram A post shared by Genesis Suero 🦋 (@genesiscamilas)

En esa habitación también tiene un mueble blanco para sus artículos decorativos, así como una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Genesis Suero 🦋 (@genesiscamilas)

Recámara

Su recámara, la cual nos mostró mientras hacía playback del tema ‘Can’t Take my Eyes off You’, está conformada por una cama grande con ropa de cama y cabecera de color gris. @genesiscamilas Hola Amigos 💋 ♬ Can’t Take My Eyes off You – Frankie Valli

Antes de sumarse a ‘Nuestra Belleza Latina’, Génesis fue Miss Nueva York 2018, por lo que ya es una más que vieja conocida en este tipo de certámenes.

