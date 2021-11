Conoce el lujoso apartamento de Acapulco de Adal Ramones, juez de ‘Nuestra Belleza Latina’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presentador mexicano Adal Ramones, de 59 años y quien actualmente forma parte del jurado de ‘Nuestra Belleza Latina’, ama pasar tiempo en el lujoso apartamento que posee en la ciudad de Acapulco, desde donde tiene una espectacular vista del mar.

Por medio de diversos videos y fotografías, el también comediante nos ha llevado a conocer la intimidad del hogar que comparte con Karla de la Mora, su actual esposa, y con algunos de sus hijos, siendo ese el sitio que eligió para refugiarse del Covid-19.

Cocina

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con un par de barras, una de ellas es utilizada para preparar los alimentos, mientras que la otra también funciona como desayunador.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular de madera con espacio para 14 sillas y por varios espejos hexagonales de diferentes tamaños.

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular de tono gris con cojines en tonos grises y azules.

La habitación es completada por una mesa de centro, por floreros y por diversos portarretratos con fotos familiares.

Balcón

Su balcón, desde donde tiene unas hermosas vistas a la playa, en muy espacioso y cuenta con sitio para diversos muebles de exterior, incluida una que otra cama de sol. View this post on Instagram A post shared by Adal Ramones (@adalramones)

Áreas comunes

Pese a que su apartamento no es tan espacioso, Adal y su familia cuentan con diversas amenidades en las áreas comunes de su edificio para su disfrute, siendo la piscina uno de sus sitios favoritos. View this post on Instagram A post shared by Adal Ramones (@adalramones)

Sigue leyendo:

VIDEO: Adamari López y Alaïa presumen su primera decoración navideña sin Toni Costa

Así era la mansión de Acapulco que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán vendieron por sus deudas

Te llevamos a conocer la enorme mansión de Beto Zapata, el líder de Grupo Pesado

Conoce la casa de Génesis Suero, la finalista de ‘NBL’ que lo dejó todo por el sueño americano