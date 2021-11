Ninel Conde cautiva a sus fans modelando bajo el sol un ardiente bikini rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque en el amor no ha tenido buena suerte, Ninel Conde sigue demostrando que la belleza le sonríe y no duda en presumir que tiene uno de los mejores cuerpos del espectáculo, así lo demostró este fin de semana con un sexy bikini que atrajo la mirada de miles de fanáticos de redes sociales.

Esta vez, la cantante y actriz mexicana publicó una fotografía en la que se le puede ver posando bajo los rayos del sol con un ardiente bikini rojo que dejó apreciar su diminuta cintura y torneados atributos.

La candente instantánea con la que “El Bombón Asesino” motivó a cerca de 5 millones de seguidores de Instagram fue acompañada con la frase: “Un poco de vitamina D nunca está demás ¿Verdad?“.

Asimismo, aprovechó para compartir nuevamente sus tips de belleza con los que ha logrado mantener un cuerpo perfecto a sus 45 años.

“#CondeTip de fin de semana: hay que tomar sol cada tanto. Es bueno mejorar el aspecto de la piel, mejora el sueño y es una buena excusa para ir a la playa“, escribió al pie de la imagen que fue del agrado de miles de seguidores, quienes en unas cuantas horas la calificaron con un corazón rojo y le hicieron llegar una lluvia de halagadores comentarios.

Y para demostrar que es una amante de la playa y el sol, la polémica artista presumió su piel bronceada y escultural silueta mientras posa frente al mar, pero aquella ocasión apareció luciendo un diminuto traje de baño de dos piezas en color azul, con el que enamoró a más de 40 mil fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Mientras que en otra acalorada recopilación de imágenes aconsejó a sus condefans enfocar sus pensamientos en lo bueno y darle la espalda a los problemas, la murmuración y a la mala energía. Por lo que precisamente así fue como lució su curvilínea silueta con diminutos bikinis que la hicieron lucir espectacular. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Sin embargo, no solo ha derrochado belleza y sensualidad en bikini, pues también ha retomado por completo su carrera como cantante y previo a una de sus presentaciones impactó al mostrar cómo luce con sus ajustados conjuntos de pedrería y flecos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

