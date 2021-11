Te llevamos a conocer la enorme mansión de Beto Zapata, el líder de Grupo Pesado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante Mario Alberto Zapata Montalvo, de 49 años y quien es mejor conocido como Beto Zapata, nos ha llevado a conocer la intimidad del hogar que comparte con su esposa, Lucero Chávez; y con sus trillizos, Emiliano, Martín y Betito, en el estado de Nuevo León, gracias a una serie de videos y fotografías que ha compartido en sus redes sociales.

El líder de Grupo Pesado no solo es un apasionado de la música, sino que también de la cocina, por lo que siempre que puede se da una escapada a esta habitación o al área de barbacoa para deleitar a su bella esposa con sus exquisitas creaciones culinarias.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con una alacena de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona como desayunador, al haber sido dotada con varias sillas estilo periqueras.

Antecomedor

Además de contar con una barra para desayunar, Beto Zapata tiene una mesa circular para seis personas, la cual seguramente es utilizada por él y por su familia para las comidas informales.

Sala principal

La sala principal está compuesta por un par de sofás de tono gris, por una mesa de centro de cristal y todavía tiene sitio para que sus hijos den muestras de su habilidad para la música en la batería y el acordeón. View this post on Instagram A post shared by Mario Alberto Zapata Montalvo (@betozapataoficial)

Sala de televisión

Su sala de televisión está conformada por un sofá de tono gris y por un librero que utiliza para poner diversos artículos decorativos y algunas fotos familiares, así como su pantalla de televisión. View this post on Instagram A post shared by Mario Alberto Zapata Montalvo (@betozapataoficial)

Patio

La zona de patio es sumamente espaciosa, a tal grado que, con cierta frecuencia, suele realizar ahí todo tipo de eventos sociales con sus familiares y amigos más cercanos. View this post on Instagram A post shared by Mario Alberto Zapata Montalvo (@betozapataoficial)

Piscina

La piscina es uno de los espacios favoritos de sus hijos, pues no solo la utilizan para refrescarse durante la temporada de calor, sino que también para pescar y hacer todo tipo de actividades cuando ponene a volar su imaginación. View this post on Instagram A post shared by Mario Alberto Zapata Montalvo (@betozapataoficial)

Juegos infantiles

El área de juegos infantiles, que fue puesta en la única zona con césped del patio, está conformada por un juego de madera con un puente colgante, escaleras y un tobogán.

Canchas deportivas

Aunque su residencia no tiene grandes canchas deportivas, Beto Zapata decidió instalar una canasta de basketball, así como unas pequeñas porterías, las cuales suelen ser utilizadas por sus trillizos para jugar hockey o para practicar futbol. View this post on Instagram A post shared by Mario Alberto Zapata Montalvo (@betozapataoficial)

Área de barbacoa

Al exterior tiene una área de barbacoa con una parrilla y con un horno. Ahí prepara todo tipo de platillos, pero en en especial una carnita asada con su propia marca de carbón, la cual ya vende en el norte de México y en algunas ciudades de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

FOTOS: Así decoró Galilea Montijo su millonaria mansión de Ciudad de México por Navidad

Conoce la casa de Génesis Suero, la finalista de ‘NBL’ que lo dejó todo por el sueño americano

Así es por dentro la histórica mansión que Lady Gaga le vendió a hija de Mick Jagger

Conoce la casa de Lupita Valero, la ‘guerrera’ mexicana que busca ganar ‘Nuestra Belleza Latina’