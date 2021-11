A Alicia Machado se le transparentan sus atributos con revelador vestido de espejos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que ganó en La Casa de los Famosos, Alicia Machado no ha parado de dar de qué hablar. Ya sea por sus controversias vividas dentro del reality de Telemundo o por su relación con el actor Roberto Romano. Pero también está llamando la atención de muchos por su delgadez. La ex reina de belleza, Alicia Machado, dejó expuestos sus atributos y sus doce kilos menos con un vestido color nude que le transparentaron parte de su figura y, para más, el mismo brillaba con detalles de espejos.

Con un cuerpo de envidia, Alicia Machado posó desde los camerinos de Así se Baila en Telemundo con un vestido que le transparentaba cada uno de sus hermosos atributos. Por supuesto, su belleza saltaba a la vista. No en vano ha sido una de las ex de Miss Universos más importantes y sin duda, la más conocida que haya existido.

Junto a Mariana Seone y Cristian de la Fuente, la venezolana Alicia Machado presumió el modelito con el que lució “sencillita” como ella misma describió.

En cuanto a su romance con Roberto Romano, la propia Alicia Machado ha sido muy honesta al decir en qué momento se encuentran ambos y qué espera de esta relación. Alicia Machado también fue muy enfática esta vez diciendo que no puede permitir que la prensa, ni sus fans decidan qué es lo que ella debe hacer o vivir. Esto, por todos los altercados, dimes y diretes que protagonizó en el pasado.

Sin duda alguna, no es la misma Alicia Machado que vemos hoy en día. Esta no sólo sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo, sino que es una persona que logró crecer, madurar y sobre todo mantenerse en un medio tan difícil como el entretenimiento. La venezolana se merece todo esto y más. View this post on Instagram A post shared by SOYUNHATERYQUE 😡 CHISMEZ 🔥🔥🔥 (@soyunhateryque)

