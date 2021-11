Suelta la Sopa podría enfrentar problemas legales por pleito de Mayeli Alonso y Jesús Mendoza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace pocos días, el programa de farándula de Telemundo, Suelta la Sopa, dio a conocer los pormenores de la separación de la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso y su ex novio, Jesús Mendoza. Según contó Lucho Borrego, Mayeli se apareció en la casa de quien para ese entonces era su pareja y lo sorprendió con su supuesta roommate, mientras esta le hacía un masaje al cantante. Al parecer, Mayeli habría agredido a la supuesta amiga de Jesús, cuyo nombre salió a relucir en el mismo programa. Ahora parece la muchacha que mencionan quiere tomar acciones legales contra contra Suelta la Sopa, programa que ha manejado la primicia de la información en cuanto a este caso.

La persona a la que han nombrado se llama Leslie Alvarado y publicó un comunicado en sus redes sociales, donde dice que pudiese llegar a tomar medidas legales en contra de algunos medios de comunicación, entre estría obviamente Suelta la Sopa, pues asegura que ninguno ha investigado si efectivamente es ella la persona de la que hablan en el caso de Mayeli Alonso y Jesús Mendoza. También dice que en las redes sociales hay muchas personas con el mismo nombre y dio a entender que ella no conoce y ha conocido a algunos de los involucrados en este pleito.

Muchos programas de farándula en Youtube han reseñado la posible denuncia que pudiese enfrentar Suelta la Sopa de comprobar esto que dice la muchacha. Por su parte, Juan Manuel Cortés, también conductor de Suelta la Sopa dijo que él mismo se comunicó con Mayeli Alonso y que le dijo que sí habían terminado su relación con Jesús Mendoza sin entrar en mucho detalle. Pero que la empresaria sí le aclaró que ella solo tuvo un altercado verbal con la joven y que la sacó de la casa. Recordemos que, en teoría, esta persona con quien supuestamente Mayeli Alonso agarró con las manos en la masa a Jesús Mendoza habría interpuesto una denuncia ante las autoridades en contra de la empresaria. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Lo cierto es que, ninguna de las partes la tienen fácil en esta situación. Jesús Mendoza dijo de frente que sí habían terminado con Mayli Alonso y que, en los últimos tiempos mantenían una relación en la que: “Estaban y no estaban”. Agregó también que le deseaba lo mejor y que le preocupaba el hecho de con quién se rodea actualmente su ex. View this post on Instagram A post shared by E S C A N D A L O (@escandalo_o)

