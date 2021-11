Jennifer Lopez “practicó” vestirse de novia en los American Music Awards 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Justo después que la cantante Jennifer Lopez afirmara que aún cree en el amor y que sí se volviese a casar, a pesar de sus 3 matrimonios fallidos y la ruptura con Alex Rodriguez, ha salido a cantar en los American Music Awards 2021 vestida de novia y así practicó, pues mucho se ha dicho de si sonarán campanas de boda para ella y Ben Affleck.

Hace poco Jennifer Lopez estuvo en el lanzamiento de su próxima película “Marry Me”, donde el reguetonero Maluma se estrena como actor al lado de estrellas como Owen Wilson y Jimmy Fallon. Pero, JLO realmente causó una euforia colectiva due al cantar en los AMA´s 2021 la canción On My Way (Marry Me) vestida de novia con un velo que le cubría literal, toda la cabeza.

Obviamente, el vestido era de la casa Dolce & Gabbana. Inicialmente Jennifer Lopez salió con un vestido negro y luego se quedó con un corsé nude y falda de tul del mismo del mismo color también. Por supuesto, sus fans comenzaron a fantasear con su boda con Ben Affleck, dejando muy claro que quieren ver que esto suceda cuanto antes. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Pero justo hace poco la pareja se dio un break por compromisos laborales y la despedida en el aeropuerto fue muy romántica y se cayeron a besos delante de los que estuvieran. No hay duda que este par está más unido que nunca y que todos soñamos con verlos pasar por el altar.

