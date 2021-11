Destruyen a Adamari López por su maquillaje de cejas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Así como es cierto que Adamari López ha recibido cientos de piropos por su nueva figura y cuerpazo después de su impresionante pérdida de peso, también es cierto que la conductora de Hoy Día sigue siendo objeto de fuertes críticas a través de las redes sociales. En esta oportunidad, sus cejas y el maquillaje de las mismas hicieron que literal destruyeran a Adamari López en este sentido.

Con un vestido negro de un diseño vanguardista, Adamari López usó unos puntitos de perlas, al igual que los detalles de su traje, pero por encima de sus cejas. Esto es una tendencia muy noventera, pero sobre todo muy usada por las jovencitas hoy en día. Ante este maquillaje de cejas, la presentadora de Telemundo recibió innumerables críticas en las redes sociales.

“Ese traje no le queda bien se le ve ancho y no está muy bonito, que escoja trajes que le queden a su medida!! y no se pinte las cejas así nunca más“, “Esas cejas parecen sacadas de peli de niños“, “Señora está muy grande para usar esa pintura sobre sus cejas“, “Bello el vestido pero Ada qué le pasó a tus cejas”, “Que esté flaca no quiere decir que se tenga que pintar la cara de esa manera” y “No entendí sus cejas”, fueron algunas de las fuertes críticas que recibió Adamari López luego de la gala de Así se Baila durante el fin de semana. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) (Deslizar a la derecha)

Por otro lado, todo el mundo está a la espera de lo que la periodista Mandy Fridmann ya había anunciado: Adamari López y Toni Costa bailarán juntos en Así se Baila. Recordemos que fue justamente bailando cómo esta pareja se conoció e inició su relación. Misma que duró casi 10 años y que dio como fruto a la hermosa Alaïa Costa, hija de ambos famosos. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez Fans (@adamarilopezt)

