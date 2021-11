VIDEO: Así es por dentro la linda casa de la cantante Sofía Reyes en Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante mexicana Sofía Reyes, de 26 años y quien hace unas horas se viralizó por supuestamente referirse de forma despectiva a los integrantes de Grupo Firme, estrenó a finales del 2019 una muy linda casa en Los Ángeles, California, sitio que se convirtió en su mejor refugio durante el encierro por el Covid-19.

El hogar de la nacida en Monterrey, en Nuevo León, no cuenta con los grandes lujos, pero sí con lo indispensable para llevar una vida normal y con todo su estilo, tal y como ella misma nos lo ha presumido en los videos que ha compartido en sus redes sociales o en las entrevistas que ha dado a algunos medios de comunicación.

“Siento que mi casa es un reflejo de lo que está en mi cabeza”, confesó la ex de Ricky Montaner en una entrevista con el programa argentino ‘La Viola’, donde relató que su dormitorio y su terraza son los sitios favoritos de su acogedor hogar.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con una alacena de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central que utiliza para preparar sus alimentos.

Comedor

A un costado de su cocina se encuentra su comedor, un espacio que está dotado por una mesa rectangular con espacio para seis personas. Desde ese sitio se tiene vista a un pequeño patio.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso, está conformada por un sofá de color rojo, por un sillón rosa, por un taburete verde, por diversas obras de Frida Kahlo, por una televisión empotrada a la pared, por una chimenea, por plantas, por una repisa, por un tocadiscos, por una cómoda y por una pequeña mesa de billar, al ser una amante de ese deporte.

Sala de piano

A pesar de que su casa no es precisamente la más grande, ese no es un impedimento para que la intérprete de ‘1,2,3’ se las ingenie y le encuentre espacio a todo, tal y como sucedió con su piano, el cual colocó justo a un costado de su sala.

Recámara principal

Su recámara está compuesta por una cama grande con ropa de cama de tonos claros, por un espejo de cuerpo completo y por una pantalla de televisión. También tiene clóset y su propio baño.

Estudio

Su estudio cuenta con una sofá de color gris, con otro más en tonos verdes, así como con una mesa de centro de tono gris, con una alfombra muy pintoresca.

También tiene espacio para sus outfits, para sus pelucas, para sus sombreros, para una televisión, para un teclado, para un par de bocinas, para un micrófono y para su guitarra.

Sala de lectura

Su sala de lectura es, sin lugar a dudas, uno de los sitios más impresionantes de su vivienda, al ubicarse en un punto único y lleno de adrenalina.

Desde esta habitación, que se ubica en la zona de terraza, Sofía asegura que se tienen unas envidiables vistas de los atardeceres. View this post on Instagram A post shared by SOFÍA REYES (@sofiareyes)

Nido

El nido, como ella lo bautizó, es el punto más alto de su morada y su sitio favorito para hacer yoga. Ahí tiene una sala de exterior y unas muy lindas vistas de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by SOFÍA REYES (@sofiareyes)

