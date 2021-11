¿Cuáles son las repercusiones del ayuno?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos años se han difundido muchos estudios sobre los beneficios del ayuno intermitente, el cual se describe como un proceso en el que se alternan periodos de comer con otros lapsos de ayuno.

Se ha visto con base a investigaciones clínicas probadas que el ayuno intermitente puede ser benéfico para la salud y longevidad, siempre y cuando se sigan protocolos probados y bajo supervisión médica.

Se utiliza como parte del tratamiento de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y también en algunos tipos de cáncer.

Así como para bajar de peso, disminuir presión sanguínea, control de glucemia (niveles de glucosa sanguínea en sangre), entre otros.

Sin embargo, se difunde mucha información no válida de cómo llevar el ayuno que incluso puede poner en riesgo la salud.

¿Cuáles podrían ser las repercusiones para la salud seguir un régimen de ayuno intermitente?

El ayuno intermitente no es recomendable para toda la gente ya que tiene ciertos efectos secundarios, entre ellos:

-Hambre por ayuno

Al reducir la ingesta calórica o al pasar largos periodos con el estómago vacío puedes padecer hambre. En especial los primeros días de haber empezado un régimen de ayuno intermitente.

-Dolor de cabeza y mareos por ayunar

El dolor de cabeza se manifiesta por lo común durante los primeros días del ayuno intermitente. Suelen presentarse en personas que habitualmente padecen dolores de cabeza y generalmente son de intensidad leve o moderada.

Las personas que tienen niveles bajos de glucosa en sangre o dejan de golpe la cafeína son más propensos a padecerlos.

– Problemas digestivos que pueden presentarse al ayunar.

Pueden presentarse algunos síntomas como constipación, diarrea, náusea e hinchazón durante el periodo de ayuno intermitente.

La ingesta reducida de alimentos aunado al ayuno intermitente puede afectar la digestión causando constipación y otros efectos secundarios. Además los cambios de hábitos alimentarios asociados a los programas de ayuno intermitente pueden causar hinchazón y diarrea.

La deshidratación que suele presentarse durante el ayuno intermitente puede empeorar la constipación. Es por eso que es sumamente importante mantenerse hidratado y comer alimentos altos en fibra en los Programas de ayuno intermitente.

-Irritabilidad y cambios de humor por ayunar.

Podrían presentarse irritabilidad, ansiedad, baja concentración y mal humor cuando se practica el ayuno intermitente. Cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos (hipoglucemia) pueden causar que te sientas irritable. Lo cual es factible cuando se restringen las calorías o en periodos de ayuno.

-Fatiga y sentimiento de baja energía en el ayuno.

Algunos estudios han mostrado que personas que siguen ayuno intermitente pueden experimentar fatiga y niveles bajos de energía, hasta que el cuerpo se adapta.

Presentar niveles bajos de glucosa en sangre relacionados con el ayuno intermitente puede causar irritación y debilidad. Además podrían presentarse trastornos de sueño en algunas personas, lo que causa mayor cansancio durante el día.

-Mal aliento debido al ayuno.

El mal aliento es un efecto secundario desagradable que puede producirse en algunas personas durante el ayuno intermitente. Está causado por la falta de flujo de saliva y el aumento de cetonas o cuerpos cetónicos en el aliento.

El ayuno hace que el cuerpo utilice a la grasa como fuente de energía y no a los carbohidratos como normalmente es con una dieta equilibrada.

Los cuerpos cetónicos son un subproducto del metabolismo de las grasas, por lo que aumenta en la sangre y es responsable del mal aliento durante el ayuno.

De ahí que se presente deshidratación porque es necesario desechar esas cetonas por la orina. La deshidratación es un síntoma asociado al ayuno intermitente que puede causar boca seca y mal aliento.

– Posibles trastornos del sueño por ayunar.

Suelen presentarse en algunos casos algunos trastornos de sueño como insomnio o tener dificultad de permanecer dormido que son efectos secundarios del ayuno intermitente según lo presentado en algunos estudios. Sin embargo, otras personas no los presentan.

-Deshidratación por el ayuno.

Durante la fase inicial del ayuno, el cuerpo desecha gran cantidad de agua y electrolitos a través de la orina. Por lo que es necesario mantenerse hidratado y reponer los fluidos y electrolitos que se pierden por la orina para prevenir la deshidratación.

Si presentas durante la fase de ayuno, orina muy concentrada indica posible deshidratación y es necesario hidratarse correctamente.

-Desnutrición debido a ayuno prolongado.

Si no llevas en forma adecuada el ayuno intermitente o éste se lleva a cabo durante un largo período de tiempo, podrías ser propenso a presentar desnutrición. Lo mismo puede presentarse si se llevan a cabo dietas de restricción de calorías muy limitadas durante mucho tiempo y sin supervisión médica.

-Posibles deficiencias de nutrientes por ayunar

Al no tener una alimentación suficiente, podría estar faltando en tu dieta algún nutriente y no cubrir los requerimientos y con el tiempo originar una deficiencia y tener mayor riesgo de enfermarse. Por ejemplo, podría no cubrirse las recomendaciones de alguna vitamina o hierro,calcio, zinc, magnesio etc.

Si sigues un Programa de ayuno intermitente que sea bajo vigilancia médica

Es por eso que es sumamente importante sólo someterse a ayuno intermitente bajo prescripción médica y siguiendo protocolos comprobados.

De esta forma se asegura que se cubran los requerimientos de nutrientes y energía en programas de ayuno intermitente. Y se controlen los efectos secundarios del ayuno, en especial si se llevan a cabo por largos periodos y evitar complicaciones de salud y desnutrición.

De ahí la importancia de tener una alimentación equilibrada y una dieta bien planeada para cubrir los requerimientos de nutrientes y energía.

Recurre a tu médico o proveedor de salud para una evaluación previa de tu estado de salud y de nutrición antes de someterte a un régimen de ayuno intermitente. Y que esté sujeta a un programa de ayuno intermitente con un protocolo probado y con una alimentación apropiada en cuanto a calorías y nutrientes.

Recuerda que si experimentas efectos secundarios al realizar el ayuno intermitente, tal vez estés forzando tu cuerpo.

Aunque para algunas personas podría ser benéfico el ayuno intermitente para su salud al propiciar mejoras en su salud cardiovascular, bajar de peso, control de la glucosa en sangre, entre otras, para otras el ayuno intermitente podría ser un riesgo para la salud.

Entre estos efectos secundarios están hambre, náusea, irritabilidad, fatiga, dolor de cabeza, mareos y desmayos. No continúes y mejor consulta a tu médico.

Fuente: US National Library of Medicine. National Institutes of Health (PMC), National Center for Biotechnology Information (NIH).