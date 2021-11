Aleida Núñez roba corazones luciendo sus estilizadas piernas con un diminuto vestido rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aleida Núñez está viviendo una de las mejores etapas a nivel profesional, pues no solo se ha ganado el reconocimiento de millones de fanáticos gracias a su talento como actriz y cantante, pues también ha logrado destacar gracias a su impactante belleza que la ha colocado como una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales.

Luego de sorprender a cerca de 3 millones y medio de seguidores de Instagram con la noticia del lanzamiento de su página de contenido exclusivo en la que promete mostrar seductoras imágenes, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco acaparó las miradas al aparecer con un diminuto vestido rojo con el que dejó a la vista la belleza de sus estilizadas piernas.

Posando sobre un sofá y con las piernas ligeramente inclinadas, fue como apareció en esta ocasión para atraer la mirada de por los menos 70 mil fanáticos, quienes agradecieron la publicación calificando la postal con un me gusta, además de una lluvia de comentarios en los que halagaron su impactante belleza.

Sin embargo, esta imagen se suma a una espectacular colección de posteos en los que hace gala de su curvilínea silueta, misma que ha ganado gracias a exigentes rutinas de ejercicio que le han dejado como resultado un cuerpazo de infarto que es capaz de asombrar a miles.

Y como ejemplo de ello se encuentra una de sus mejores fotografías, en la que apareció realizando una postura de yoga y con las manos hacia el cielo dejó ver muy de cerca un abdomen marcado que se convirtió en el sueño de sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Además, para demostrar que la práctica del Yoga la ha convertido en toda una experta, también compartió una reveladora grabación en la que, vistiendo un ajustado conjunto deportivo color rosa reapareció con un parado de cabeza demostró su concentración y fuerza corporal. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que en una serie de fotografías publicadas días antes expuso uno de sus mejores ángulos ante la cámara, de la misma forma mientras se para de cabeza delante de una pared y por supuesto, luciendo cuerpazo con otro ceñido conjunto de leggins y top. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

