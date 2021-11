Así es la casa de la que se habría ido Diego Torres tras su supuesta separación de Débora Bello

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante argentino Diego Torres, de 50 años, no estaría pasando por su mejor momento en el plano personal, al darse a conocer que habría puesto fin a su relación con Débora Bello, quien fuera su pareja por 16 años.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su supuesta ruptura, en el programa argentino ‘Los Ángeles de la Mañana’ se dejó entrever que él ya no viviría más en la casa que compartían en la ciudad de Miami.

“Me contaron que él se fue a vivir a otro apartamento, más precisamente en la calle 79. Ahí estaría viviendo, por ahora. Quizá sea una crisis y vuelvan a vivir juntos, pero a los dos les mandé mensajes y ninguno me contestó. Generalmente ellos contestan, más si es mentira. Te dicen ‘esto no pasó’, así que eso me resulta un poco raro”, compartió el presentador Ángel de Brito.

Sus comentarios fueron secundados por Maite Peñóñori, quien añadió que desde junio no publican fotos juntos, lo que alimentaría la teoría de la supuesta separación.

“Estuvimos buscando en redes y ahí puede haber una señal: desde junio no postean fotos juntos”, compartió la panelista.

A continuación te compartimos algunas imágenes que muestran cómo es la casa de la que se habría mudado el intérprete de ‘Color Esperanza’.

Cocina

Su cocina es algo amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, con un despachador de agua y con una isla central, donde el músico sudamericano solía preparar platillos variados para su esposa y para su pequeña hija, Nina.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa de madera rectangular con sillas de color hueso y manteles grises.

Sala

Su sala, tal y como lo pudimos apreciar en una galería compartida en su cuenta de Instagram, está conformada por un sofá modular de color gris con cojines de ese mismo tono y blanco, así como por una alfombra gris y un muy pintoresco cuadro.

En esa misma serie de imágenes nos mostró la pantalla de televisión donde suele ver sus partidos de fútbol, así como la elegante mesa de cristal que tiene al centro de la habitación.



Jardín

En el área de jardín goza de extensas áreas verdes y de una piscina con su respectiva área de spa, siendo ese el sitio favorito de la familia durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by Diego Torres (@diegotorresmusica)

Oficina

Su oficina, que se convirtió en su mejor aliada durante la cuarentena, está conformada por un escritorio, por una muy cómoda silla, por un ordenador, por un muy completo equipo de sonido y por diversas guitarras, su instrumento musical por excelencia. View this post on Instagram A post shared by Diego Torres (@diegotorresmusica)

Diego Torres adoptó a la Ciudad del Sol como su hogar desde el 2015, al considerarla como la localidad ideal para vivir cuando se está en la industria musical.

“Me voy a radicar allá, mi trabajo como cantor requiere que esté de ciudad en ciudad promocionando el disco y Miami me parece una ciudad excelente para vivir y muy cerca del resto de Latinoamérica”, compartió en su momento.

