Yanet García seduce a sus fans mostrando su torneada silueta con escasa lencería de flecos

Si de llamar la atención con atrevidas fotografías se trata, Yanet García ha demostrado que es toda una experta en la materia, pues recientemente ha logrado cautivar nuevamente a sus fanáticos de redes sociales con atrevidas imágenes que han dejado muy poco a la imaginación.

En una de sus más recientes fotografías publicadas dentro de su perfil oficial de Instagram, la exconductora de la sección del clima del programa ‘Hoy’ acaparó todas las miradas al modelar un ligero conjunto de lencería de encaje en color negro.

Posando de espaldas a la cámara y con un diminuto set de prendas íntimas en color negro con flecos, la también actriz logró causar furor entre sus fanáticos, quienes cayeron rendidos ante la belleza de sus curvas calificando la publicación con más de 350 mil reacciones en forma de corazón.

Además, agregó a su candente colección una postal más, en la que aparece caminando con el mismo conjunto que llamó la atención de sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Las mismas prendas fueron modeladas días antes, cuando compartió el detrás de cámaras de una sesión fotográfica que realizó para su página de OnlyFans desde Yucatán, México, en donde se lució como solo ella sabe hacerlo ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Además, la candente serie de publicaciones finalizó frente a la piscina, en donde volvió a cautivar con una espectacular grabación en la que volvió a lucirse de espaldas a la cámara. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, una de las publicaciones que se ha convertido en favorita de quienes la visitan en las comunidades virtuales fue compartida hace unos días, en la que desafió por completo la censura, pues en ella dejó ver que se olvidó de sus diminutas prendas para mostrarse al desnudo mientras se sumerge en el agua cristalina, dejando ver su escultural silueta y por supuesto provocando todo tipo de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

