¿Estarían Shakira y Gerard Piqué a punto de pasar por el altar?

La pregunta de si Shakira y Gerard Piqué se van a casar ha rondado la mente de sus fanáticos desde hace varios años y nunca han obtenido el resultado deseado. De hecho, una vez le preguntaron concretamente a Shakira el por qué no se ha casado aún con Gerard Piqué y la colombiana respondió que no le asusta el matrimonio y que prefiere tenerlo en alerta y que así lo mantiene trabajando por la relación y enamorándose todo el tiempo. Pero ahora, que el ex mánager de la cantante, Jairo Martínez, ha dado una entrevista, todo el mundo vuelve a preguntarse si Shakira y Piqué están cera de pasar por el altar.

Jairo Martínez dice que Shakira le preguntó qué le parecía Gerard Piqué y el mismo respondió, según dice Milenio: “… Cuando una persona saca lo mejor de ti, es por que es un excelente ser humano”, dijo el empresario al tiempo que también admitió que la familia política de Shakira la adora. De hecho, la colombiana ha bromeado que su suegra fue la que hizo que una vez se cortara el cabello y que jamás recibirá otro consejo de belleza por parte de ella.

La pareja tiene 10 años junta y dos hijos en común: Sasha y Milan. Todos siempre andan juntos, cuando las agendas de sus padres lo permiten, y hacen distintas actividades como una gran familia. El ex mánager de Shakira dice que los niños son más parecidos en personalidad a la cantante que al deportista y jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Los ve con más inclinación al arte. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Jairo Martínez dijo también que jamás en frente de él se ha hablado de planes de boda, pero la pregunta que le hizo Shakira sobre su opinión acerca de Gerard Piqué activó las alarmas de los fans y de la prensa sobre una posible y cercana boda. Habrá que esperar a ver si esta vez la pareja de famosos le cumplen el deseo a sus admiradores. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

