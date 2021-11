Sin ropa interior, Rihanna expone su retaguardia al modelar una pijama con abertura en la parte posterior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con su línea de ropa Savage X Fenty, Rihanna ha podido mostrar, además de su faceta de empresaria, la de modelo, ya que ella misma luce las sexys prendas en muchas de las fotos y videos promocionales. En sus historias de Instagram la cantante publicó varios clips en los que aparece de espaldas, exponiendo su retaguardia al usar una pijama azul a cuadros con una gran abertura en la parte posterior.

En otras publicaciones la artista de 33 años aparece luciendo al máximo su curvilínea figura, mientras modela un conjunto de lencería de color morado, posando en medio de unos candiles; las prendas corresponden a la colección que promociona para esta temporada navideña. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Hace algunas semanas Rihanna anunció que próximamente lanzará su esperado nuevo álbum, aunque no especificó en qué fecha sería el estreno. Mientras tanto, deleitó a sus fans con unas fotos en las que aparece recostada en una alfombra y junto a su extensa colección de discos. A manera irónica, el mensaje que escribió junto a las imágenes fue “Ellos dijeron que los chicos de hoy nunca sabrán lo que es el vinil”. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

