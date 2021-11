Así es el penthouse donde Jomari Goyso se recupera tras pasar por el quirófano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presentador español Jomari Goyso, de 40 años y quien hace unos días inquietó a sus fans tras haber pasado por el quirófano, ya se encuentra en su casa de Miami, donde continuará con su recuperación.

El experto en moda y belleza, quien celebró que su operación saliera mejor de lo esperado, pasará unos días en su hermoso penthouse de Florida antes de reincorporarse a sus actividades diarias como uno de los talentos de Univision.

Su hogar, el cual nos ha presumido por medio de una serie de videos y fotografías, cuenta con todas las comodidades que nos podamos imaginar, incluida una recámara en la planta baja, por lo que su recuperación satisfactoria está más que garantizada.

Cocina

La cocina de Jomari, quien recientemente fuera juez de ‘Nuestra Belleza Latina’, es abierta y algo pequeña, pero muy elegante.

La habitación está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y en una isla, la cual suele ser utilizada para preparar los alimentos. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Comedor

Su comedor cuenta con una mesa, que combina elementos de madera y metal, con espacio para ocho personas, así como con una alfombra de tono vino de diseño muy original. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

En ese espacio también goza de un espejo con marco dorado, de una cantina y de algunas plantas. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Sala

La sala está conformada por dos sillones con espacio para cinco personas, un sofá individual de tono café, un alfombra que combina los negros y los blancos, una mesa de centro de cristal y una televisión colocada sobre un mueble de madera. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Recámara principal

En la planta baja también está la recámara principal, la cual cuenta con una cama grande, una cómoda, una televisión empotrada a la pared y dos burós de tono chocolate. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Balcón

El balcón, cubierto con césped artificial, es uno de los lugares favoritos de Jomari debido a las espectaculares vistas que tiene desde ahí.

Su terraza cuenta, además con un par de sillas individuales, así como con algunas plantas.

Sigue leyendo:

Conoce la casa que Marilyn Manson vendió en Hollywood Hills en medio de su escándalo sexual

Leonardo DiCaprio vendió en $10.3 millones, mansión por la que pagó solo $1.6 millones

Así es la mansión de la que se deshizo Camila Cabello tras terminar con Shawn Mendes

Albañil mexicano ‘presume’ la lujosa casa que compró tras irse de inmigrante a Canadá