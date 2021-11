Carmen Villalobos toma el sol usando un microbikini rosa con tanga de hilo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luciendo muy sexy, Carmen Villalobos ha subido la temperatura con varios videos que publicó en sus historias de Instagram, en los que presume su espectacular figura al usar un microbikini rosa con tanga de hilo, para después tomar el sol recostada boca abajo, sin olvidar su sombrero y gafas oscuras.

Recientemente la bella actriz colombiana ha sacado su lado sensual, y obtuvo más de 150,000 likes gracias a un post en el que aparece usando un body estampado que dejó al descubierto su espalda. Carmen complementó la imagen con uno de sus ya famosos mensajes positivos: “TÚ eres la persona a la que debes retar, impresionar y superar todos los días 💜”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Luego de su papel estelar en la telenovela “Café con aroma de mujer”, Carmen Villalobos funge como conductora en el programa “Escuela imparables”, en el que ayuda a las participantes a cumplir su sueño de emprender un negocio. Ella hasta se dio tiempo para posar en el estudio de televisión del canal E! donde graba los episodios. View this post on Instagram A post shared by Carmen y Sebastian (@cysbeautyandhealth)

