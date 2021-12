En video, “Albertano” sorprende al revelar su edad, y confiesa que ni él mismo sabe el secreto para lucir tan bien

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gran sorpresa se han llevado los fans del actor mexicano Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano”, ya que en un video que publicó en TikTok confirmó su edad y el secreto para lucir más joven.

En el clip, él aparece a bordo de un automóvil y comenta: “Hoy quiero compartirles un secreto, ya que me han preguntado mucho a través de la cuenta que cómo le hago para verme tan joven, siendo que tengo 51 años y me veo de 35. Pues ahí les va la verdad….no hay secreto. No intenten verse como yo, porque no lo van a conseguir…Ni modos. ¿Qué les digo?”

Hace algunos días Miramontes acudió a la entrega de Premios Metropolitanos a lo mejor del teatro en México, resultando ganador en la categoría de Mejor Actuación Masculina Principal en un Musical, por su trabajo en la obra “Sugar”. Él se mostró muy agradecido y hasta complació a sus fans compartiendo una foto en la que aparece con la camisa abierta.

En su papel de “Albertano” Ariel ya trabaja en un nuevo proyecto. Se trata del programa de comedia “Albertano contra los mostros”, en el que comparte créditos con Olivia Collins, Maribel Guardia y Benito Castro. View this post on Instagram A post shared by Ariel Miramontes (@albertanoficial)

