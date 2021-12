La lista completa de estrenos de Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus para diciembre 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con el último mes del año haciendo su arribo, las plataformas de streaming ponen a la disposición de sus usuarios nuevos contenidos para amenizar esta época del año. Pero, ¿cuáles son esas series, películas y documentales que llegan en diciembre a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus? Sigue leyendo para enterarte.

Este diciembre 2021 además de traer a su catálogo varias historias llenas del espíritu navideño, las plataformas apuestan por tirar la casa por la ventana con el regreso de historias que han cautivado al público. Este es justamente el caso del regreso de dos series que han mantenido al público a la expectativa: “Sex and the City” y “And Just Like That…” en HBO Max; mientras que en Netflix, la nueva temporada de “Emily in Paris” y “The Witcher” están a nada de llegar a la plataforma. ¡Por aquí te compartimos la lista completa!

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2021

Series

•Perdidos en el espacio Temporada 3 – 1 de diciembre

•La casa de papel Parte 5 Volumen 2 – 3 de diciembre

•The witcher Temporada 2 – 17 de diciembre

•Emily en París Temporada 2 – 22 de diciembre

•Cobra Kai Temporada 4 – 31 de diciembre

•Historias breves de las Encinas

•Queer Eye Temporada 6

Películas

•El poder del perro – 1 de diciembre

•Soltero en Navidad – 2 de diciembre

•El chico de asakusa – 9 de diciembre

•Anónima – 10 de diciembre

•Imperdonable – 10 diciembre

•Fue la mano de Dios – 15 de diciembre

•Una Navidad no tan padre – 21 de diciembre

•No miren arriba – 24 de diciembre

•La niña perdida – 31 de diciembre

•John Wick 3: Parabellum

•Una Navidad en California: luces de la ciudad

•Animalia en Australia

•Lulli

•Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw View this post on Instagram A post shared by Hobbs & Shaw (@hobbsandshaw)

Series y películas que llegan a Prime Video en diciembre 2021

• Jumanji: The Next Level – 1 de diciembre

• Sainz. Vivir para competir – 2 de diciembre

• Alex Rider, temporada 2 – 3 de diciembre

• Un rescate de huevitos – 3 de diciembre

• Harlem – 3 de diciembre

• The Ferragnez – 9 de diciembre

• Encounter – 10 de diciembre

• LOL: Last One Laughingh Mx, temporada 3 – 10 de diciembre

• The Expanse, temporada 6 – 10 de diciembre

• Tú eres mi problema – 16 de diciembre

• Casualidad – 17 de diciembre

• The Great, temporada 2 – 19 de diciembre

• Being the Ricardos – 21 de diciembre

• Vita Da Carlo – 24 de diciembre

• Chilangolandia – 25 de diciembre

• Yearly Departed – 31 de diciembre View this post on Instagram A post shared by Jumanji: The Next Level (@jumanjimovie)

Series y películas que llegan a HBO Max en diciembre 2021

• Acoustic Home – 1 diciembre

• Beforeigners (Los Visitantes) T2 – 5 diciembre

• Landscapers – 8 diciembre

• And Just Like That – 9 diciembre

• Hacks – 15 diciembre

• Legendary T1- 15 diciembre

• Harley Quinn (T1 y 2) – 15 diciembre

• Estación Once (Episodios 1, 2 y 3) – 17 diciembre

• El ala oeste de la Casa Blanca (Todas las temporadas) – 30 diciembre

View this post on Instagram A post shared by Margot Quinzel (@margots_quinzel)

Series y películas que llegan a Disney Plus en diciembre 2021

• El diario de Greg – 3 diciembre

• Ron da error – 15 diciembre

• El Último duelo – 15 diciembre

• Rescate en las profundidades – 31 diciembre

• Anacleto, Agente secreto – 3 diciembre

• Alatriste – 3 diciembre

• Ciudades de papel – 10 diciembre

• Independence Day – 10 diciembre

• La niebla y la doncella – 10 diciembre

• Independence Day: Contaataque – 17 diciembre

• ¿Tenía que ser él? – 17 diciembre

• Perdona si te llamo amor – 17 diciembre

• El puente de los espías – 24 diciembre

• Black Nativity – 24 diciembre

• Mi gran noche – 31 diciembre

• Adiós, Christopher Robin – 31 diciembre View this post on Instagram A post shared by Alvaro (@silenzioalvaro)

Te puede interesar:

“Red Notice” se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

‘Manhãs de Setembro’ ya tiene fecha de estreno por Amazon Prime Video

Se expande el universo de ‘La Casa de Papel’ con spinoff ‘Berlín’ en 2023