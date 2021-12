La esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, reveló que sus hijos saben de la delicada situación en la que está involucrado el actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado mes de octubre fue cuando ocurrió el lamentable accidente durante el rodaje de la película “Rust” que acabó con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando Alec Baldwin supuestamente habría disparado sin querer un arma que usaría para una escena. La bala hirió al director de la película y le ocasionó la muerte a la directora de fotografía. Obviamente, esto afectó a toda la familia pero la esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, ha dicho que los hijos del actor saben de la delicada situación en la que está el actor, la cual involucra un arma y perdió la vida una persona.

Alec Baldwin no había dado ningunas declaraciones por ser una investigación en curso que determinará si la hecho que el arma que el actor disparo fue cargada con balas reales por una negligencia de la producción o si hay algo más detrás de todo esto. Obviamente, el tema de si se respetaron las normas de seguridad en lo relativo al manejo de armas está en tela de juicio. Las únicas declaraciones que había realizado hasta ahora habían sido a través de Twitter y en una breve interacción con unos paparazzi que le abordaron en Vermont, donde se había refugiado con su familia. Su esposa Hilaria Baldwin dejó claro que sus hijos saben por lo que está pasando el actor. En ambas ocasiones, el mismo se limitó a afirmar que se sentía devastado y que estaba colaborando con las autoridades. View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Hilaria Baldwin tiene seis hijos con el actor y tienen entre ocho años y diez meses de nacido. La esposa de Alec Baldwin ha recurrido a Instagram, donde siempre se ha mostrado muy abierta acerca de su experiencia como madre, para revelar que sus hijos mayores están al corriente de lo que ha ocurrido con Alec y la delicada situación en la que el mismo se encuentra, pues ella ha tratado de explicárselo lo mejor posible, siempre en términos que ellos puedan comprender. View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

“He tenido que tener algunas conversaciones, para contarles los acontecimientos recientes a mis hijos mayores. Ya se podrán imaginar lo desgarrador que ha sido”, ha explicado Hilaria Baldwin. “A veces, simplemente me congelo, sabiendo que soy el adulto que debe guiar a mi familia, pero al mismo tiempo estoy muy perdida en cuanto a cuál es la dirección correcta. Nadie nos proporciona un manual de instrucciones”, agregó la esposa del actor Alec Baldwin. View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Este jueves se emitirá la primera entrevista de Alec Baldwin desde la muerte de su compañera de trabajo, en la que hablará con detalle de lo que sucedió aquel fatídico día. En los adelantos que se han realizado hasta ahora, Alec Baldwin asegura no haber apretado el gatillo de pistola que terminó matando a Halyna Hutchins y añade que ni siquiera era consciente de que había municiones reales en el set de rodaje.

Sigue leyendo:

El actor Alec Baldwin mata accidentalmente a una mujer durante el rodaje de un film en Nuevo México

Así es la casa donde se refugió Alec Baldwin tras matar por accidente a compañera de trabajo

Alec Baldwin rompe el silencio y habla sobre Halyna Hutchins y las armas en los sets