Mayeli Alonso presume su retaguardia al estilo Chiquis Rivera y publica cena y regalo de Jesús Mendoza

La ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, no solo está más hermosa que nunca sino que, por fortuna parece haber dejado el sentimiento de tristeza y melancolía que la invadía por haber supuestamente terminado su relación Jesús Mendoza. El día de ayer, Mayeli presumió su retaguardia al estilo de quien fuese su sobrina política Chiquis Rivera, con un vestido ceñido al cuerpo para celebrar su cumpleaños. En horas de la noche subió a sus stories de Instagram unas imágenes donde se ve cenando con quien parece ser Jesús Mendoza y además presumió un regalo que le hiciera el cantante.

Mayeli Alonso celebró su nueva vuelta al sol compartiendo los mensajes de amor que le mandaron sus amigos, fans y familiares. Después publicó unas fotografías de infarto donde aparece con un vestido color marrón, mismo color con el que deslumbró hace días con un top muy sexy. En este caso posó para el lente de la cámara y dejó claro que no tiene nada que envidiarle a las curvas de Chiquis Rivera presumiendo su retaguardia y poniendo a muchos con la quijada en el suelo. Pero, parte de su celebración parece haber sido también cenar con su ex, Jesús Mendoza. View this post on Instagram A post shared by E S C A N D A L O (@escandalo_o)

Hace unos días se dijo que Mayeli Alonso habría agarrado con las manos en la masa a Jesús Mendoza. Al parecer, el mismo estaba con una amiga en su casa y de pronto, la ex de Lupillo Rivera llegó y se armó la de San Quintín. Posteriormente, Suelta la Sopa dio a conocer que Mayeli e incluso el mismo programa pudiesen tener problemas legales por haber dicho que la involucrada no era la misma que persona con la que se le relacionaba a Jesús Mendoza. Y, en el caso de Mayeli, por supuestamente haber agredido físicamente a la manzana de la discordia en cuestión. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Pero todo esto parece haber quedado en el pasado. Ayer, en el cumpleaños de Mayeli Rivera, la misma empresaria publicó unos videos donde está cenando aparentemente con Jesús Mendoza y también dejó ver el regalo que este le habría dado, el cual era un gigantesco ramo de rosas. A principio del día, Jesús Mendoza subió una fotografía al lado del papá de Mayeli deseándole un lindo cumpleaños.

Si volvieron a entablar su relación de pareja, aún no se sabe. Al momento del cierre de esta nota, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto. De no ser así, están demostrando que aunque no tengan una relación de pareja, Mayeli y Jesús pueden llevarse bien y ser amigos, tal como están haciendo Toni Costa y Adamari López. Habrá que esperar a que alguno de los dos se pronuncie en este sentido. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa)

