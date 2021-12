Romina Marcos es criticada por dar mensaje de amor propio en ropa interior: “No tienes que exhibirte”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Romina Marcos volvió a compartir un mensaje de amor propio; sin embargo, en esta ocasión no solo recibió el apoyo de sus fanáticos de redes sociales, sino que también tuvo que enfrentar algunas críticas de quienes reprobaron que se exponga semidesnuda.

Tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la hija de Niurka Marcos volvió a llamar la atención de sus fanáticos al compartir un video en el que expuso su cuerpo mientras revela un poderoso mensaje de auto aceptación.

Frente a la cámara, la actriz de 26 años destacó la importancia de aceptar que no hay seres perfectos, y contrario a lo que dictan los estándares de belleza, cada cuerpo es hermoso y no tiene por qué ser comparado, desatando así una nueva polémica.

“Bebé, tú eres fuerte. Eres sabio. Tú vales más allá de mil razones y no puedes ser perfecto, porque nadie es perfecto, cariño. Pero no hay nadie en el mundo como tú”. Romina Marcos

En el video de poco menos de un minuto, la también cantante aparece modelando únicamente una diminuta prenda de encaje en color blanco que le ayudó a resaltar sus curvas. Como era de esperarse, no solo recibió halagadores mensajes en los que sus admiradores destacaron lo bella que es y le agradecieron por ser toda una inspiración gracias a sus mensajes, sino que también le llovieron las críticas, pues para algunos usuarios más no se justifica que tenga que enseñar tanto para dar un mensaje de autoaceptación, pues a decir de ellos se está contradiciendo.

“No necesitas mostrarte, eres linda, no busques aprobación porque contradice tu mensaje“, “Que necesidad de salir en calzones“, “El echo de amarte no tiene por qué significar mostrarte semidesnuda, le quita mérito al mensaje y contradice“, “No entendí, ¿por qué semidesnuda?“, “Sola se auto denigra, se auto discrimina“, “Qué ridícula, sin talento es lo único que saben hacer“, “No tienes que exhibirte para que los demás vean que te quieres“, escribieron solo algunos usuarios.

A pesar de convertirse en el blanco de las críticas, Romna Marcos continúa demostrando su talento como bailarina en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, además, en varias ocasiones ha derrochado belleza y sensualidad con los diminutos vestuarios que utiliza demostrando que posee una camaleónica personalidad y también heredó la belleza de la vedette cubana. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos) View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos) View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos) View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

También te puede interesar:

–Niurka Marcos está preocupada por el estado de salud de Carmen Salinas, asegura su hija Romina

–“Tener celulitis está bien”: Romina Marcos y el mensaje de amor propio que envió presumiendo su figura

–Niurka defiende a su hija Romina de las críticas que aseguran es “poco femenina”