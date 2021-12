5 mejores cervezas de invierno 2021 que puedes adquirir en Estados Unidos

Las cervezas de invierno son una tradición cervecera, suelen ser oscuras y complejas. Estas cervezas están destinadas a celebrar la temporada navideña, son ideales para disfrutarse durante los días más oscuros y fríos del año.

Las cervezas invernales pueden incluir ingredientes de la temporada. Algunas cervezas invernales pueden contener especias e ingredientes navideños como jengibre, canela, nuez, jarabe de arce, melaza, ciruelas, pasas y más.

Untappd explica que en los siglos XV y XVI en el norte de Europa, los cerveceros elaboraban una cerveza oscura particularmente fuerte que calentaba a la gente durante los meses más fríos.

Entre los estilos de cerveza invernal se incluyen: Stouts: cervezas de sabor oscuro, amargo y tostado; Porters: de color marrón oscuro, rojizo con una espuma cremosa; Imperial: son cervezas fuertes con alto contenido de alcohol; Bourbon: cerveza envejecida en barrica; chocolate y café; y Eggnog.

El equipo de pruebas de The Pruce Eats coloca a la cerveza Samichlaus de Brauerei Schloss Eggenberg como la mejor cerveza navideña en general y la describe como: “Una cerveza navideña icónica, un regalo navideño como ningún otro”.

Esta cerveza espumosa y color marrón rojizo brillante, reposa durante diez meses para obtener la complejidad ideal de malta tostada, caramelo y ciruelas pasas. Aunque al mismo tiempo es una lager.

12 Dogs of Christmas Ale aparece entre las cervezas navideñas está entre las cervezas navideñas mejor calificadas por los consumidores a través de Beer Advocate y UNTAPPD. Se trata de una cerveza artesanal envejecida en barril de Bourbon durante casi un año. Condimentada con miel, canela, jengibre, nuez moscada y la receta secreta de la Thirsty Dog Brewing Company.

La cerveza mejor calificada para calentarte en invierno por The Pruce Eats es Winter Welcome Ale de Samuel Smith. Descrita como una delicia “con su rica malta perfectamente equilibrada por lúpulos florales y notas de frutas y especias”.

Christmas Ale de Great Lakes Brewing Company es otra de las cervezas navideñas con mejores puntuaciones de los consumidores a través de Beer Advocate y UNTAPPD.

La cerveza Christmas Ale de cuerpo medio y suave tiene un sabor clásico navideño de miel dulce, canela y jengibre fresco.

Christmas Ale has a new look & taste: A traditional Scotch Ale (7.5% ABV) certain to make any occasion festive or at least more bearable pic.twitter.com/rOpegWA9mK— Bell's Brewery (@BellsBrewery) November 12, 2017