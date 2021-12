Alexa Dellanos hace un sensual “perreo” entre amigas durante una noche de fiesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A Alexa Dellanos le gusta mucho ir a fiestas, y ahora causó sensación en un evento que se llevó a cabo en un club de Miami, en el que su novio Alec Monopoly era de las principales estrellas. Acompañada de dos amigas, la influencer de moda y estilo de vida usó un minivestido negro al disfrutar de la velada, haciendo hasta un sensual “perreo” y compartiendo todo después a través de sus historias de Instagram.

En otros clips, la hija de Myrka Dellanos posó en el gimnasio, usando un conjunto de leggings y top en color negro, con estratégicas aberturas que le permitieron lucir parte de sus atributos; los seguidores de Alexa se sorprendieron cuando hace algunos meses ella dio a conocer sus medidas (34-22-36). View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días Alexa Dellanos obtuvo más de 87,000 likes gracias a unas fotografías en las que aparece en una playa de Miami, presumiendo su escultural figura en un trikini negro; la palbra que escribió como complemento de las imágenes fue “despreocupada”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

